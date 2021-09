[2021 무연고사 리포트] 지독히 외로웠던 '무명' 故 김경철씨 스토리

<3>마지막 배웅



세상에 없던 사람

국화꽃이 되어

비로소 불린 이름

[아시아경제 특별취재팀=고형광 팀장, 유병돈 기자, 정동훈 기자, 이정윤 기자] 2019년 2월14일. 고(故) 무명 김경철(24)씨를 처음 만났고, 또 처음 떠나 보낸 날이다. 경기 고양시 덕양구에 위치한 서울시립승화원에서 경철씨를 알게 됐다.

이날 오전 11시, 서울시립승화원 1층 입구에 회색 승합차량 한 대가 들어섰다. 대형버스나 리무진 등 장례차량들이 즐비한 가운데 다소 이질적인 모습으로 들어선 이 차량에서는 아무런 표식도 없이 흰 천이 덮인 관 2개가 내려졌다.

화장장에 입관한 뒤, 빈소 앞에는 ‘서울시 무연고 사망자를 위한 장례의식이 진행되고 있습니다. 자유롭게 오셔서 국화꽃 한 송이를 올려주세요’라는 문구가 적힌 안내문이 큼지막하게 세워져 있었지만, 지나는 이들은 흘깃 쳐다보기만 할 뿐이었다.

경철씨는 출생신고조차 되지 않은 무연고자였다. 이름도 주민등록번호도 없어 발견 당시 경찰관이 김경철이라는 이름을 붙여줬다. 신생아였던 1993년, 양천구의 한 길목에서 경찰관에게 발견된 고인은 성인이 될 때까지 서울의 한 어린이병원에서 치료를 받다가 2018년 5월 경기 포천시에 위치한 요양병원으로 거처를 옮겼다. 20년이 넘도록 병원에서만 지내던 고인은 결국 패혈증으로 세상과 이별했다.

이날 장례가 모두 완료된 것은 낮 12시10분께. 외로운 삶의 마지막에 한 줌 재로 변한 경철씨의 분골이 의전업체 직원의 품에 안겼다. 고아로 자란 김씨의 분골은 승화원 옆 유택동산으로 향했다. 유택동산은 무연고 상태로 세상을 떠난 이들의 분골을 뿌리는 산골 장소다.

이곳으로 김씨의 분골을 모신 의전업체 직원은 간단한 예를 갖춘 뒤 분골을 산골함에 정성스레 부었다. 산골함에는 나중에라도 시신을 인수할 가족조차 없는 무연고 사망자들의 분골들이 모인다. 결국 경철씨는 삶을 마감하고 나서, 분골이 돼서야 다른 이들과 섞일 수가 있었다.

무연고자 경철씨의 장례가 치러진 시간은 대략 2시간 남짓, 이 동안 고인을 위해 눈물을 흘리거나 오열하는 이는 아무도 없었다.

