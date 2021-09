[2021 무연고사 리포트] 이틀 간의 배웅…수원 공영장례식을 가다

<3>마지막 배웅



혹여나 찾아와 줄 가족 있을까 싶어

마지막 배웅하는 기간 이틀로 잡아

[아시아경제 특별취재팀=고형광 팀장, 유병돈 기자, 정동훈 기자, 이정윤 기자] “가난과 고독이 더 이상 이어지지 않기를.”

지난달 12일 오후 2시 경기 수원시 팔달구의 한독병원 장례식장. 3개의 빈소 가운데 가장 작은 규모의 빈소에 일상복을 입은 이들이 하나, 둘 찾아왔다. 이 빈소에는 고인의 흔한 영정사진조차 없이 위패만 하나 달랑 놓인 채 다소 소박한 모습으로 상이 차려져 있었다. 조문객들을 맞을 식당도 전혀 마련되지 않은 상태였다. 이곳을 찾은 이들도 수원시 위생정책과 직원들이 전부였다. 수원시가 올해 처음 실시한 공영장례식 현장의 모습이었다.

이날 장례 대상자는 장례식 5일 전 생을 마감한 故 이성화(56·가명)씨. 수원역 인근의 한 오래된 여관방에서 숨진 채 발견됐다. 사망한 지 며칠이 지나 시신이 부패하면서 악취를 풍겼고, 옆방 투숙객들의 불만이 이어지자 문을 강제개방한 여관 주인이 숨진 이씨를 발견했다. 한 푼이라도 아끼려 방값이 싼 1층의 작은 단칸방에서 지내던 이씨는 그렇게 생을 마감하고서야 남들에게 자신의 존재를 알릴 수 있었다.

그렇게 지독히도 외롭게 세상을 떠난 이씨의 주변에는 몇 개의 소주병과 과자 봉지들이 나뒹굴고 있었다. 이씨가 발견된 후 경찰이 아들을 찾아 아버지의 사망 소실을 알렸지만, 아들은 시신 인수를 거부했다. 그렇게, 이씨는 무연고자가 됐다.

올해 2월 수원시는 '공영장례 지원에 관한 조례'를 제정하고, 7월 기독교·불교·천주교·원불교 등 4개 종교단체와 장례 지원 협약을 맺었다. 고인의 종교를 알아내면 그 종교에 맞는 장례를 치르고, 알지 못하는 경우 4개 종교가 각 분기별로 담당한다.

그리고 이씨는 수원시의 공영장례식 첫 대상자가 됐다. 수원시는 입관과 발인을 하루에 끝내는 타 지자체와는 달리 공영장례 기간을 이틀로 잡았다. 평범하지 못 했던 생을 살다간 무연고자를 위해, 장례식만이라도 평범한 모습으로 치러주기 위해서다. 혹여나 고인의 죽음을 애도해 줄 이들이 있다면, 그들의 마지막 배웅을 고인에게 선물한다는 취지다.

윤명환 수원시 위생정책과 장묘문화팀장은 “고인의 생전 지인은 물론 피치 못할 사정으로 시신을 인수할 수 없었던 가족들에게 고인의 마지막을 지킬 수 있는 시간을 주고 싶었다”면서 “단 1명이라도 빈소를 찾아 고인을 추모해준다면 그 의미가 남다를 것이라 생각한다”고 설명했다.

이날 장례식은 이씨의 생전 종교가 특정되지 않아 3분기 담당인 원불교가 맡았다. 경종이 울리면서 장례가 시작됐고, 입정·심고·천도법문 낭독·독경·염불 등 장례예식이 30여분간 이어졌다. 고인의 마지막 길은 정용길 시 위생정책과장과 장묘문화팀 직원 2명이 함께 했다.

이날 공영장례에 참여한 김동주 원불교 경기인천교구 사무국장은 "공영장례식이라고 해서 특별히 다르게 생각하지 않으려 했고, 부모님의 장례를 치르는 마음으로 정성을 들였다"면서 "오늘 열반하신 분도 생전에는 누군가의 소중한 자식이거나 부모님으로 소중한 삶을 살았을 것"이라고 말했다.

원불교 예식이 마무리되고, 빈소를 찾은 이들이 모두 자리를 뜬 시각은 오후 3시께. 이 때부터 발인이 예정된 이튿날 오전 10시까지 이씨의 빈소를 찾은 이들은 아무도 없었다. 1시간가량 북적였던 찰나의 순간과 다시 고요해진 빈소의 모습이 이씨의 일생을 대변하는 듯했다. 본지 기자들은 빈소를 떠나기 전 꺼진 향초에 불을 붙이고, 향을 피우며 마지막 예를 갖췄다.

이튿날 발인 시간에 맞춰 다시 찾은 이씨의 빈소는 말끔하게 치워진 상태였다. 병원 관계자들은 영안실에서 이씨의 관을 꺼내 영구차로 옮겼다. 그렇게 향한 장지는 수원연화장. 화장장 앞에 즐비한 리무진과 대형버스들 사이에 끼어 잠시 대기하다 오전 11시가 되자 이씨의 시신 운구가 시작됐다. 이날 운구는 병원 관계자 1명과 연화장 직원 1명, 그리고 본지 기자들이 맡았다. 이씨의 마지막 길을 함께 하는 마음에서였다.

화장이 진행된 시간은 대략 100분 남짓. 창문 하나를 사이에 둔 분향소에서 기다림이 이어졌고, 화장이 끝난 뒤 연화장 직원이 기자를 불렀다. 직원 안내를 받아 수골실로 향하는 발걸음이 무거웠다. 수골실 창문 넘어 보이는 이씨의 유골은 한없이 초라하기만 했다. 잠시 후 1만원짜리 오동나무 유골함에 담겨 나온 이씨의 유골이 기자의 손에 들려졌다. 보통 6만~30만원대의 유골함에 안치되는 다른 이들과 달리 무연고자인 이씨는 그렇게 또 가장 싼 유골함에 자리를 잡았다.

두 손으로 소중히 받아든 유골함을 들고 다시 직원 안내를 받아 향한 곳은 200m가량 떨어진 추모의 집. 이곳 지하 1층에는 무연고자들의 유골만 한 데 모아 놓은 봉안실이 있다. 기자의 발걸음은 추모의 집 입구까지였다. 기자에게서 유골함을 건네받은 직원이 봉안실로 향하는 동안 기자들은 그 뒷모습을 바라보면서 발걸음을 쉽게 뗄 수 없었다. 가슴 속으로나마 이씨의 안녕을 무수히 바랄 뿐이었다.

※이 기사는 한국언론진흥재단의 정부광고 수수료를 지원받아 제작되었습니다.

고형광 기자 kohk0101@asiae.co.kr유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr