초미세먼지 순식간에 제거하는 '전자선' 나온다

원자력연구원-부경대, 상호협력협약 체결해 연구개발에 힘모으기로

[아시아경제 김봉수 기자] 전자선을 이용해 초미세먼지를 순식간에 제거하는 기술이 개발된다.

한국원자력연구원 첨단방사선연구소는 2일 부경대학교 산학협력단과 ‘전자선 이용 미세먼지 모니터링 및 저감 기술’ 개발을 위해 상호협력협약(MOA)을 체결한다.

전자선은 높은 에너지를 지니고 있는 전자를 이용해 1초 안에 오염 물질의 분자구조를 파괴해 분해하거나 오염물질을 분해할 수 있는 라디칼(쌍을 이루지 않은 전자를 가진 원자 혹은 화합물)을 생성해 간접 분해할 수 있어 환경 복원 기술로 주목받고 있다.

이와 관련 첨단방사선연구소 소속 방사선연구부는 이미 미세먼지 문제 해결을 위해 과학기술정보통신부 방사선기술개발사업으로 2018년부터 ‘전자선 이용 미세먼지 저감 기술 개발’ 연구를 수행 중이다. 초미세 먼지 발생 원인물질인 질소산화물(NOx)과 황산화물(SOx)을 동시에 제거하는 기술을 개발 중이며, 내년부터 석탄 화력발전소에서 현장 실증 연구를 거쳐 대용량 배기가스 처리 가능성을 확인할 계획이다. 다양한 에너지별(0.2, 0.6, 2.5, 10 MeV) 전자가속기를 보유하고 있고 특히 0.6 MeV 이동형 전자가속기는 직접 현장으로 이동해 사용할 수 있어 활용도가 높다.

미세먼지관리 특성화 대학인 부경대학교는 라이다와 센서 등을 활용한 미세먼지 모니터링 기술 및 저감 기술 등을 확보하고 있다.

원자력연은 "두 기관이 보유한 기술이 연구에서 시너지효과를 낼 것으로 기대돼, 이번 협약 체결을 통해 장기적인 협력관계를 구축하게 됐다"고 설명했다.

양측은 이번 MOA 체결을 통해 ▲ 미세먼지 저감, 모니터링, 모델링 등 관련 분야 공동연구 ▲세미나, 워크숍 등 학술행사의 공동 개최 ▲국민, 지역사회를 대상으로 연구 성과 및 정책 홍보활동 공동 수행 ▲인력교류 등의 협력 활동을 진행한다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr