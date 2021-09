연 1456만개 '수돗물 병입수' 상표띠 없앤다

환경부, 29개 수도사업자·3개 여객사업자와 업무협약 체결

연 400t 규모 플라스틱 재활용 촉진 기대

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 연간 1456만개에 이르는 수돗물 병입수가 앞으로 '상표띠(라벨) 없는 친환경 방식(투명페트병)'으로 생산된다.

환경부(장관 한정애)는 수돗물을 병입수로 생산하는 수도사업자(서울 등 29개 기관) 및 이용객에게 생수(먹는샘물)를 제공하는 여객사업자(한국철도공사 등 3개 기관)와 '상표띠 없는 투명페트병 사용' 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다. 업무협약은 코로나19 상황을 고려해 비대면 서명 방식으로 이뤄졌다. 6개의 특광역시와 22개의 기초자치단체, 한국수자원공사 등 수돗물 병입수 생산설비를 운영 중인 모든 수도사업자가 참여했다.

이번 업무협약은 지난해 먹는샘물 제품의 상표띠가 없는 먹는샘물(소포장제품)에 이어 지방자치단체 등이 생산하는 수돗물 병입수와 많은 사람이 이용하는 고속여객 생수 분야로 상표띠 없는 투명페트병 사용을 확대한 것이다.

협약 참여 기관들은 앞으로 수돗물 병입수 생산이나 생수를 제공할 때 제품을 상표띠가 없는 투명페트병을 사용하고, 각 기관의 여건에 맞추어 용기의 경량화와무잉크 인쇄(제조일자 표기 시 레이저 각인) 등 친환경 투명페트병 생산 및 사용을 위해 지속적으로 노력하기로 했다.

현재 29개 수도사업자의 연간 병입수 생산개수는 1456만개 가량(2019년 기준)으로 플라스틱 발생량은 연간 266t에 이른다. 여객사업자 등에 의해 제공되는 생수는 연간 약 1040만개로, 플라스틱 발생량은 약 133t으로 추정된다.

이 물량이 상표띠 없는 투명페트병으로 사용될 경우 연간 400여t에 이르는 폐플라스틱의 선별 품질이 개선돼 기능성 의류로 제작되는 등 재활용 촉진에 기여할 수 있을 것으로 환경부는 기대하고 있다.

김동구 환경부 물통합정책관은 "국민이 보다 안심하게 마실수 있는 수돗물을 공급하기 위한 스마트 상수도 보급과 함께 이번 업무협약 체결로 플라스틱 재활용이 촉진돼 기후대응을 위한 2050 탄소중립에 기여할 것"이라고 말했다.

