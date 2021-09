김 총리 "보건노조-정부 협상타결, 감사…의료인 처우개선 공감"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 전국보건의료산업노동조합(보건노조)와 정부 간 노정협상이 2일 새벽 극적 타결된 데 대해 "큰 산 하나를 넘은 심정"이라며 환영했다.

김 총리는 이날 오전 6시께 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이제 정부는 협의한 대로 의료현장에서 헌신하고 있는 보건의료인들이 합당한 대우를 받고 근무할 수 있도록 관련 예산을 확보하고, 제도를 개선해 나가겠다"며 이같이 적었다.

김 총리는 "4차 유행이 지속되고 있는 상황에서 현장 의료인력의 파업까지 이어졌다면, 코로나19 대응은 더욱 어려워졌을 것"이라며 "힘겨운 상황에서도 다시 국민과 환자의 곁을 지키는 결정을 내려준 보건의료산업 노조에 감사드린다"고 말했다.

이어 "정부는 노조측에서 제기한 '공공의료 확충'과 '보건의료인력 처우개선'에 대해 충분히 공감하고 있다"며 "감염병 전문병원 설립과 공공병원 확충 등 공공의료 강화를 위한 투자도 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.

보건노조와 정부는 노조가 총파업 돌입을 예고했던 당일인 이날 새벽 2시께 극적으로 협상을 타결했다. 이에 따라 노조는 총파업을 철회하기로 했다. 김 총리는 전날 노정협상 현장을 직접 찾아 당부하는 등 의료공백을 맞기 위해 애써 왔다.

