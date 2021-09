[2022예산안]방통위, 내년도 예산안 2526억원…OTT 서비스 지원

[아시아경제 강나훔 기자] 방송통신위원회가 코로나19 극복 및 지역·소외계층 지원을 위해 470억원에 달하는 예산을 투입키로 했다. 또 국내 OTT서비스(온라인동영상서비스)의 해외 진출을 지원을 위한 예산도 신규로 확보하는 등 방송통신 콘텐츠 진흥을 위한 투자도 이어가기로 했다.

방통위는 내년도 예산으로 총 2526억원을 편성했다고 1일 밝혔다. 이는 전년도 보다 54억원(2.2%) 증액된 규모다.

방통위는 중소기업·소상공인, 지역·소외계층 지원(469억원), 방송통신 콘텐츠 진흥(690억원), 인터넷 역기능 대응을 통한 이용자 보호 사업(574억원) 등 방송통신 분야 주요 현안에 재원을 분배했다.

구체적으로 보면 먼저 코로나19로 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인, 지역공동체와 소외계층을 위한 지원 예산을 크게 증액했다. 전 국민대상 생애주기별·계층별 미디어 교육을 강화하기 위해 경남(창원)과 대구에 시청자미디어센터 2곳을 신설하는 예산 50억3000만원을 반영했다.

찾아가는 미디어 교육을 위한 미디어나눔버스를 6대 추가 확보하고(현재 2대) 부처 간 미디어교육 협업을 확대하는 마을공동체·특수학교 등 미디어역량을 강화하기 위한 예산도 16억원 증액했다.

이와 함께 장애인방송 제작지원 및 청각장애인용 자막·수어 변환 시스템 개발 등을 위해 11억원을 증액 편성했으며, 코로나19로 인한 피해가 집중된 소상공인·중소기업 등을 위한 지원책으로 방송광고 제작 및 컨설팅 지원 예산을 7억6000만원 증액해 편성했다.

방통위는 또 국내 OTT서비스의 해외 진출을 지원하기 위해 해외 OTT 시장 조사 및 국제 포럼 예산(3억5000만원)을 신규로 확보했다.

불법정보·음란물 유통, 사이버폭력, 스마트폰 과의존 등 인터넷 역기능에 대응하고, 건전한 인터넷 이용환경을 조성하기 위한 사업 예산도 증액 편성했다. 인터넷으로 인해 발생하는 국민들의 피해를 체계적·종합적으로 지원하는 ‘인터넷 피해상담 지원센터’ 구축 사업을 국민참여예산 심의를 통해 13억8000만원을 신규 확보했다.

아울러 유아부터 성인까지 전 국민의 맞춤형 인터넷윤리·사이버폭력예방 교육을 위한 예산을 10억원 증액했으며, 안전한 인터넷 이용환경 조성을 위한 위치정보사업자 실태점검 및 청소년보호조치 이행 점검 등을 위한 예산도 1억원 증액했다.

방통위 관계자는 "정부 예산안이 편성 취지대로 반영될 수 있도록 국회 심의과정에 최대한 협력할 것"이라며 "정부안에서 충분히 반영되지 못한 사업 예산은 국회 심의 시 그 필요성 등을 충실히 설명해 증액될 수 있도록 노력할 계획"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr