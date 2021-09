바이든 "美 핵심안보이익에 초점" 강조...대중견제 집중할 듯(종합)

"아프간 철군 옳은 결정...中과 심각한 경쟁"

한국에 보다 강력한 대중견제 동참 요구할수도

[아시아경제 이현우 기자] 조 바이든 미국 대통령이 아프가니스탄 철군을 "최선의 결정"이었다고 옹호하며 앞으로 ‘미국의 핵심 안보 이익’에 분명히 초점을 맞추겠다고 강조했다. 전문가들은 바이든 행정부가 아프간 철군 문제를 서둘러 매듭짓고 대중 압박에 집중할 가능성이 높다고 분석했다. 한국에는 동맹으로서의 더 확실한 태도와 협조를 요구할 가능성도 제기된다.

31일(현지시간) 바이든 대통령은 백악관에서 가진 대국민연설에서 아프간 철군 결정이 "올바르고 현명한 최선의 결정이었다고 믿는다"고 강조하며 "우리가 알아야 할 중요한 것은 세계가 변하고 있다는 것"이라고 강조했다. 그는 "우리가 중국과 심각한 경쟁을 벌이고 있다"며 "현재 미국은 아프간 문제보다는 새로운 시대의 도전 과제인 중국과 러시아, 핵확산, 사이버공격 등을 해결해야한다"고 밝혔다.

이날 바이든 대통령은 "지난 20년간 우리를 이끌었던 외교 정책의 페이지를 넘기면서 우리는 실수로부터 배워야한다"며 새로운 외교 정책의 방향성을 제시했다. 그는 "나에게 가장 중요한 건 2가지"라며 "하나는 우리가 도달할 수 있는 것 말고 분명하고 달성 가능할 수 있는 과제를 설정해야 한다"며 "두번째는 미국이 핵심 국가안보에 분명히 초점을 맞춰야 한다"고 설명했다.

이날 바이든 대통령의 발언에 대해 전문가들은 미국의 ‘핵심 안보이익’이 중동에서 동아시아지역으로 확실히 이동한 것을 의미하며 앞으로 한국에도 보다 강력하게 대중견제에 동참할 것을 요구할 수 있다고 전망했다.

제임스 김 아산정책연구원 미국연구센터장은 "바이든 행정부가 모든 대내외적 비난을 무릅쓰고 아프간 철군을 강행한 것은 그만큼 대중견제에 집중하기 위한 선택으로 보여진다"며 "대중견제의 핵심지역인 한반도 문제도 지금보다 더 적극적으로 나설 수 있고, 한국에는 더 확실하게 동맹으로서 자기편에 들 것을 요구할 수 있을 것"이라고 내다봤다.

