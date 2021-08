방통위, 24시간 재난정보 알리는 KBS 재난전문채널 신설한다

방통위, 재난방송 강화 종합계획 보고

지상파·종편·보도채널, 수어 재난방송 의무화

[아시아경제 구은모 기자] 재난 발생 시 모든 국민이 언제 어디서나 24시간 관련 정보를 볼 수 있도록 하는 '재난 전문 채널'이 신설된다.

방송통신위원회는 이런 내용의 '재난방송 강화 종합계획'을 31일 국무회의에 보고했다.

재난방송 주관방송사인 KBS는 지상파다채널방송(MMS)을 통해 24시간 운영하는 재난 전문 채널을 신설하기로 했다. MMS는 디지털영상 압축기술을 활용해 기존에 1개 지상파 채널을 제공하던 주파수 대역을 쪼개 2개 이상 채널을 송출하는 방송 서비스다.

국지적 재난에 대비한 현장 중심 재난방송을 활성화하기 위해 지역 방송사와 지방자치단체 간 협력체계도 강화한다. 이장·통장·방송사 교통 통신원 등 1만명으로 구성한 '시민 안전 통신원'도 선정한다. 이들에게는 재난 현장영상 촬영 방법과 재난관련 콘텐츠 제작·공유 교육 등을 실시한다.

방통위는 시청각 장애인에게는 맞춤형 TV를, 재난 취약계층에게는 재난 필수 매체인 휴대용 라디오를 보급할 계획이다. 가구별로 휴대용 라디오를 보유할 수 있도록 '1가구 1대 갖기' 캠페인도 벌인다.

KBS에만 부여됐던 수어 재난방송 의무는 다른 지상파방송, 종합편성채널(종편) 및 보도전문채널도 져야 한다.

방통위는 지상파 UHD 방송망을 활용한 이동형 서비스와 옥외 전광판을 활용한 재난경보 방송도 상용화할 예정이다.

국가 재난 대응 체계 정비를 통해 '재난방송 실시 및 지원에 관한 특별법'(가칭) 제정 등 관련 법체계도 정비한다.

방송통신위원회에는 재난방송을 24시간 모니터링할 수 있는 '재난방송 종합상황실'을 구축하고 재난방송 컨트롤 기능을 강화한다.

한상혁 방통위원장은 "재난방송이 정확하고 신속하며 심층적인 내용으로 모든 국민에게 언제 어디서나 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr