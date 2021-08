서울시, 영·유아 과자 14% 나트륨 함량 높아…"채소, 과일 함께 섭취 해야"

보건환경연구원, 영·유아 과자류 나트륨·칼륨 함량 조사 결과 발표

[아시아경제 임철영 기자] 서울시보건환경연구원이 지난 3~8월까지 서울시내 대형·친환경마트, 백화점 등에서 영·유아 과자류 78건을 구입해 나트륨과 칼륨의 함량을 조사한 결과 나트륨 함량이 높아 영유아(36개월 미만)에게 적합하지 않은 제품이 11건으로 조사됐으며 일부 제품은 표시량과 실제 함량이 차이가 난다고 31일 밝혔다.

제품의 영양 정보 중 나트륨 표시량 대비 실제 함량을 비교한 결과, 나트륨 표시기준(120% 미만)을 초과하는 제품은 78개 중 2개(2.6%)였다. 영양 성분 표시량과 함량의 허용오차 범위는 식품의약품안전처 식품등의 표시기준에 나트륨 함량은 표시량의 120% 미만으로 설정돼 있다.

이에 연구원은 유아기의 나트륨 과잉 섭취는 소변 중 칼슘 배설을 증가시켜 골격 발달에 부정적인 영향을 끼칠 수 있는 것으로 알려져 일부 영유아(36개월 미만)의 경우 과자류의 적정한 섭취가 필요하다고 당부했다. 연구원이 한남대 식품영양학과 송수진 교수팀과 함께 국민건강영양조사 자료를 활용해 2016~2019년까지 4년간, 만 1∼2세 유아의 과자류 섭취량을 조사한 결과 과자류를 섭취한 312명은 일평균 20.6g을 섭취하고 있으며 상위 90%에 해당하는 유아는 45.0∼128.0g까지 섭취하고 있는 것으로 나타났다.

영유아 과자류 중 나트륨 및 칼륨의 함량은 대형마트, 친환경마트, 백화점 등 조사 장소에 따른 차이가 없었다. 영유아 과자류의 나트륨과 칼륨 함량의 비율을 조사한 결과 영·유아 건강을 위한 필수 영양소의 균형 섭취 비율인 1대 1 보다 높은 평균 1.7대 1이었다.

신용승 서울시보건환경연구원장은 “영·유아 대상으로 인식되는 식품 중 일부 과자류의 나트륨 함량이 높으므로 영양 성분 표시를 확인해 섭취량을 조절하고, 칼륨이 풍부한 두류와 견과류, 채소·과일도 함께 먹어 건강한 식생활을 실천하길 바란다”고 당부했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr