삼성 비스포크 제트, 獨서 미세먼지 물질 배출 차단 '최고 등급' 획득

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자가 독일과 영국 등 유럽의 유력 평가 기관으로부터 프리미엄 무선청소기 '비스포크 제트'의 미세먼지와 알레르기 유발 물질 배출 차단 성능의 우수성을 인정 받았다고 31일 밝혔다.

삼성전자에 따르면 독일 유력 시험·인증 기관인 SLG는 최근 삼성 비스포크 제트가 0.5~4.2㎛(마이크로미터) 크기의 미세먼지가 배출되는 것을 99.999% 차단한다고 평가해 '먼지 차단 능력 인증' 최고 등급인 5스타(Excellent)를 부여했다.

비스포크 제트는 모터 입구를 제어해 공기압 차이를 만들고 이 때 발생한 기류가 먼지통 내부의 먼지를 효과적으로 제거하는 삼성의 특허기술인 '에어펄스' 기술과 일직선 먼지 배출 구조가 적용된 일체형 청정스테이션으로, 먼지 비움과 충전을 동시에 할 수 있는 무선청소기다.

일체형 청정스테이션은 ▲구리가 함유된 항균 섬유로 만들어져 세균 증식을 억제하는 항균 먼지 봉투 ▲먼지 봉투에서 세어 나온 먼지를 추가로 걸러주는 모터 필터 ▲0.5~4.2㎛ 크기의 미세한 입자까지 차단하는 고성능 필터의 총 3단계로 먼지를 걸러줘 밖으로 미세먼지가 재배출 되는 것을 99.999% 차단해 준다.

이와 함께 삼성 비스포크 제트는 영국 알레르기협회 BAF에서 알레르기 유발 물질 배출 차단 성능 인증을 받았다. BAF는 비염·천식·아토피와 같은 알레르기 관련 질환 개선에 도움을 주는 제품에 인증을 부여한다. 비스포크 제트는 제트 싸이클론과 고성능 필터 등 5단계로 이루어진 미세먼지 배출 차단 시스템을 적용해 미세먼지 뿐 아니라 집먼지진드기, 개와 고양이의 털, 꽃가루 등과 같은 알레르기 유발 물질도 차단한다.

양혜순 삼성전자 생활가전사업부 상무는 "비스포크 제트는 미세먼지와 알레르기 유발 물질 배출 걱정 없이 청소할 수 있어 소비자들의 큰 사랑을 받고 있다"면서 "앞으로도 소비자의 위생과 편의를 위한 기술과 제품을 계속 선보일 것"이라고 말했다.

