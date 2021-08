中청소년, 평일 게임 못한다…"금토일·휴일에 1시간만 허용"

월~목에는 온라인 게임 전면 금지

주말에도 오후 8시 이후 1시간만 가능

[아시아경제 이민우 기자] 중국의 18세 미만 청소년은 앞으로 금·토·일요일과 휴일 각 1시간씩 외에는 온라인 게임을 할 수 없게 된다.

30일 주요 외신들은 중국 관영 신화통신을 인용해 중국의 게임 부문을 담당하는 국가신문출판서가 이 같은 내용의 규제를 발표했다고 전했다.

이에 따라 중국의 18세 미만 청소년은 향후 금·토·일요일과 휴일에 한해 현지 시간 오후 8~9시 1시간만 온라인 게임을 할 수 있게 됐다. 게임 회사들은 그 외 시간에 청소년에게 게임을 허용하면 안 된다. 또한 청소년은 실명 확인 절차를 거쳐야만 게임을 할 수 있다.

앞서 중국 당국은 미성년자의 온라인 게임 이용 시간을 휴일에는 하루 3시간, 그외에는 하루 1시간30분으로 제한한 바 있다. 하지만 중국이 IT기업에 대한 규제를 강화하면서 청소년 관련 규제도 더욱 수위가 높아진 것이다.

실제로 지난 3일 중국 관영매체가 온라인 게임을 '정신적 아편'이라고 비판하자 중국 대표 플랫폼 업체이자 대형 게임사를 두루 거느린 텐센트가 곧바로 미성년자 게임 제한 정책을 도입하겠다고 발표했다. 미성년자의 평일 하루 이용시간을 1시간30분에서 1시간으로, 휴일 이용시간을 3시간에서 2시간으로 각각 줄인 것이다. 12세 미만인 경우 게임 도중 아이템 구매도 금지하겠다고 했다.

한편 국가신문출판서는 게임 회사들이 이용시간 제한과 게임 중독 방지 시스템을 잘 가동하는지 확인하는 관리 감독을 강화하기로 했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr