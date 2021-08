前청와대 비서관 "전두환, 2014년부터 기억력 감퇴, 재판 기억 못 해"

[아시아경제 김형민 기자] 전두환 전 대통령이 7년 전부터 기억력이 감퇴해 현재는 재판을 받는 사실조차도 기억하지 못한다는 증언이 나왔다.

민정기 전 청와대 공보비서관은 30일 광주지법에서 열린 전씨의 사자명예훼손 혐의 항소심 재판에서 증인으로 출석해 전씨가 2014년부터 기억력 감퇴 증세를 보였다고 말했다.

민씨는 "2014년 무렵 전 대통령이 이미 알츠하이머 증세를 보이고 있었느냐"는 전씨 변호인의 질문에 "자꾸 했던 말을 되풀이하셨다. 나이 탓일 것으로 생각했다. 깜빡깜빡하셨지만 중국에도 두 번 가시고 활동하는 데 지장이 없었다"고 했다.

변호인이 다시 '언제부터인가 기억이 잘 나지 않아 회고록을 출간하게 됐다'는 회고록 속 문구를 언급하면서 알츠하이머에 관해 묻자 "가까운 일을 잘 기억하지 못했다"고 말했다.

민씨는 "예를 들면 몇십 년 전 배운 바둑 실력은 그대로인데 5분 전 나와 바둑둔 것은 기억하지 못한다"며 "같은 장소에서 바둑 두며 차도 마셨는데 저더러 '혹시 바둑 둘 줄 아나?'라고 물어보셨다"고 설명했다.

지난해와 올해 형사 재판 피고인 신분으로 광주에 올 때도 차 안에서 수십번 어디 가느냐고 묻는다고도 했다.

최근 대학병원에서 퇴원한 뒤 사저로 돌아왔을 때도 "입원했다가 퇴원한 사실을 모르고 줄곧 사저에 있었던 것으로 기억하는 것 같았다"고 했다.

전씨는 지난 13일 입원해 혈액암의 일종인 다발성 골수종 진단을 받고 지난 25일 퇴원했다.

