고창군, 운곡습지 탐방 ‘지오드림 프로그램’ 성료

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군이 최근 고창한마음 아동센터의 운곡습지 탐방프로그램을 끝으로 올해 지오드림(Geo-Dream) 프로그램을 성공리에 마무리했다.

30일 군에 따르면 지질공원사무국에서 지원하는 사회공헌 프로그램인 ‘지오드림’은 지역내 어린이들에게 지질공원에 대한 지질교육 및 체험활동 프로그램 중 하나다.

이번 프로그램은 관내 지역아동센터 7곳과 돌봄센터 2곳의 어린이 180명에게 찾아가는 지질공원 교육프로그램과 운곡습지 탐방프로그램을 운영해 지역의 지질공원의 특징과 가치를 탐구하는 시간을 갖도록 했다.

앞서 2019년 지오드림에 선정돼 큰 호응을 얻었던 군은 올해 전북 서해안권 국가지질공원의 협력 기관인 군 생태환경 보전협의회 산하 군 지역환경 교육센터와 함께 지오드림을 운영했다.

군 관계자는 “이번 지오드림 운영을 통해 어린이들이 지질공원에 대해 관심을 두고 군의 지질명소에 대해 자긍심을 가졌으면 좋겠다”며 “앞으로 다양한 지질공원 프로그램을 운영하도록 노력하겠다”고 말했다.

