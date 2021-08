경기특사경, 불법 산업폐수 '집중 단속'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 다음 달 산업폐수 불법 배출업소 집중 단속에 나선다.

경기도 특별사법경찰단은 다음 달 1일부터 14일까지 오산천ㆍ진위천ㆍ안성천 수계로 직접 방류되는 폐수 배출사업장과 환경오염 민원 다수 발생 사업장 등 60여곳을 대상으로 산업폐수 불법 배출행위를 집중 단속한다고 30일 밝혔다.

주요 단속 내용은 ▲폐수ㆍ대기 배출시설 무허가 설치ㆍ운영 여부 ▲폐수 무단방류 행위 ▲폐수 방류 허가물량 준수 ▲폐수처리 적정 여부 ▲노후화된 오염물질 방지시설 가동 여부 등이다.

도 특사경은 폐수배출 사업장 최종 방류수의 시료를 채수, 경기도보건환경연구원에 분석 의뢰해 수질오염물질 및 특정수질유해물질 배출허용기준 준수여부를 확인할 예정이다. 위반업체에 대한 형사입건, 관할청 행정 통보는 물론 불법행위 규모가 큰 업체의 경우 압수수색 등 강제수사도 병행한다.

도는 시기적으로 3분기에 하천 오염물질 농도가 높고, 코로나19 확산 장기화로 폐수처리비용 절감을 위한 불법행위 유혹에 제조업체들이 빠지기 쉬워 이번 수사를 기획했다고 설명했다.

현행 '물환경보전법'은 폐수배출시설을 허가 또는 변경허가를 받지 않고 조업할 경우 7년 이하의 징역 또는 7000만원 이하의 벌금, 폐수배출시설 및 방지시설을 부적정 운영할 경우 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금을 부과하도록 하고 있다. 또 공공수역에 특정수질 유해물질을 유출시키거나 버리는 경우 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금, 공공수역에 폐기물ㆍ분뇨ㆍ가축분뇨 등을 버리는 경우 1년 이하의 징역이나 1000만원 이하의 벌금을 규정하고 있다.

윤태완 도 특별사법경찰단장은 "도민의 식수원을 위협하는 불법행위는 법에 따라 반드시 엄정 조치하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr