여야, 29일 언론중재법 처리 논의…"반드시 처리" vs "통과 막을 것"

여야 원내대표 회동서 의사 일정 협의

[아시아경제 오주연 기자] 오는 30일 국회 본회의를 하루 앞두고 여야 원내대표가 언론중재법 개정안을 비롯한 쟁점법안 처리 일정을 협의한다.

29일 윤호중 더불어민주당 원내대표와 김기현 국민의힘 원내대표는 박병석 국회의장 주재로 오후 4시 의장 집무실에서 만나 의사 일정을 논의한다.

이 자리에서 언론중재법 개정안 등 쟁점법안 처리를 놓고 대화가 오갈 것으로 보인다.

민주당은 국회 본회의에서 언론중재법은 물론 쟁점법안인 탄소중립기본법, 구글갑질방지법 등도 반드시 처리하겠다는 입장이다.

이날 한준호 민주당 원내대변인은 서면 브리핑을 통해 "내일 본회의가 열린다"면서 "가짜뉴스 피해구제법인 '언론중재법', 코로나 장기화에 따른 '기초학력 보장법', 기후위기에 대응하는 탄소중립 기본법, 인앱 결제 강재를 막기 위한 '전기통신사업법' 등 민생개혁 법안이 반드시 처리되어야 한다"고 밝혔다.

이어 "민생개혁입법은 국민이 주신 책무"라면서 "국민의힘의 '시간끌기''발목잡기'에 연연하지 않고, 오로지 국민만 바라보며 반드시 책임을 완수하겠다"고 강조했다.

반면 국민의힘은 필리버스터(무제한 토론)를 예고하며 강행 처리 저지에 총력을 기울이겠다고 맞서고 있다.

강민국 국민의힘 원내대변인은 논평을 내고 "언론중재법이 있었다면 조국 보도뿐만 아니라 최순실 보도도 없었을 것"이라면서 "국민의힘은 반민주 세력에 맞서, 필리버스터를 포함한 모든 합법적 수단을 강구해 언론재갈법 통과를 막을 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 했다.

