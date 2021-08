SK텔레콤, 메타버스 '이프랜드'서 외교부 행사 진행

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤은 지난 27일 외교부와 함께 2021 서울 유엔 평화유지 장관회의 D-100 기념행사를 메타버스 서비스인 이프랜드에서 개최했다고 29일 밝혔다.

2021 서울 유엔 평화유지 장관회의는 평화유지 활동 분야 최대 규모·최고위급 회의체로 오는 12월 7일~8일 이틀간 개최될 예정이다.

SK텔레콤과 외교부는 코로나19 상황을 고려해 행사 100일을 앞둔 사전 기념행사와 청년 피스키퍼 발대식을 메타버스 서비스 이프랜드에서 진행했다.

이번 행사는 ▲환영인사 및 청년 피스키퍼 소개 ▲D-100 축하 메시지 상영 ▲엠블럼 공모전 시상식 ▲베스트 비전상 발표 등에 내용으로 SK텔레콤의 메타버스 공간인 이프랜드에서 진행됐다.

양맹석 SK텔레콤 메타버스 사업담당은 “이프랜드에 청년 피스키퍼들의 평화유지 활동에 대한 열정을 담아낼 수 있어 기뻤다”며 “향후에도 국제적으로 의미 있는 활동과 행사가 메타버스 공간에서 열릴 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

