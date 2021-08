서울시, 공원 환경정비원 채용에 '국가 체력인증제' 도입한다

‘체력인증센터’에서 발급하는 체력인증서로 체력시험 대체

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 코로나 장기화로 대면방식이 부담스러운 구직자들을 위해 공원내 환경정비원 채용에 기존 윗몸일으키기, 모래주머니 들고 달리기 등 대면 방식 대신 체력인증센터에서 발급한 인증서로 시험을 대체하는 비대면 지원서비스를 도입한다고 29일 밝혔다.

동부공원녹지사업소는 산하공원 및 양묘장에서 시설물, 녹지대 등을관리하는 환경정비원(2명)을 채용하기 위해 내달 1일부터 3일까지부터 사흘간 응시원서 접수를 받는다.

이번 ‘환경정비원 공개채용시험’ 에서는 응시자들이 체력시험을 따로 받을 필요 없이 사전에 체력인증센터를 방문하여 인증서를 발급받고 응시원서 접수기간에 체력인증서를 제출하면 된다.

체력인증센터는 서울시 소재 5개소가 운영되고 있으며 전문자격증을 보유한 운동지도사가 심폐지구력, 근력, 유연성, 순발력 등 개인별 체력측정 후 인증서를 발급해 주고 있어 구직자는 채용에 필요한 서류도 제공받고 자신의 체력진단을 통해 체계적인 건강관리도 지원받을 수 있다.

환경정비원 공개채용에 응시하고자 하는 시민은 누구나 개인 시간에 맞추어 가까운 센터를 방문해서 체력측정을 받을 수 있으며 당일 몸상태가 좋지 않거나 등급 수준을 높이고 싶은 경우 재도전의 기회도 가질 수 있다.

이번 환경정비원 채용에 적용하는 ‘체력인증제’는 내년도 공원 인력충원을 위한 공개채용까지 확대할 계획이다. 박미애 서울시 동부공원녹지사업소장은 “최근 코로나19 장기화로 비대면 채용 방식이 확대되는 상황에서 ‘체력인증제’를 통해 시민들이 지원기회를 더 많이 가질 수 있기를 바란다”며 “50대 이상 연령층 지원이 많은 공원 업무특성상 지속적으로 홍보해 다른 근로자채용에도 확대 시행할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr