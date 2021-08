고성군-경상국립대, 농식품 이상기후 변화 공동 대응 위해 힘 모아

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 고성군은 경상국립대학교와 온실가스의 지속적인 배출, 지구온난화에 다른 이상기후변화에 공동으로 대응하기 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

통계청 농림어업총조사에 따르면 사과, 복숭아, 단감, 인삼, 귤 등의 주요 작물의 재배한계선이 일제히 북상하고 있는 것으로 나타날 만큼 지구온난화로 인한 기후변화는 농업 분야에 큰 영향을 끼치고 있다.

이러한 상황을 개선하기 위해 군과 경상국립대는 농업 분야 저탄소 중립을 위한 정책과제 및 지구온난화에 대응한 대체 작물의 발굴 협력, 미래농업을 위한 농업인 육성 협력, 농식품 기후변화대응센터 유치에 공동으로 협력해 나가기로 했다.

백두현 고성 군수는 "지금 우리가 저탄소 농업환경으로 변화를 주도함은 물론, 지속 가능한 농업환경의 보전유지에 최선을 다해 미래 후손에게 물려줘야 한다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr