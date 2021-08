정경심 건강 이상 호소에… 조국 재판 2시간여 만에 종료

[아시아경제 조성필 기자] 조국 전 법무부 장관의 27일 재판이 2시간여 만에 끝났다. 함께 피고인석에 앉은 정경심 동양대 교수가 건강 이상을 호소해 당초 예정보다 일찍 종료된 것이다.

정경심 급성대장염… 재판 당일도 링거

서울중앙지법 형사합의21-1부(재판장 마성영 부장판사)는 이날 오전 뇌물수수, 위조공문서행사 등 혐의로 기소된 조 전 장관 등에 대한 공판을 속행했다. 재판부는 이날 조 전 장관의 아들 조원씨의 한영외고 유학반 담임교사에 대한 증인신문을 진행했다. 조 전 장관은 신문이 진행되는 동안 옆자리에 앉은 정 교수와 검찰이 제시한 자료를 살폈다. 이 사건 재판에서 정 교수는 조 전 장관과 함께 피고인 신분이다.

정 교수는 이날 검찰 주신문이 1시간여 진행된 무렵, 건강 이상을 호소했다. 얼굴이 붉게 달아올랐고, 배를 움켜쥔 상태에서 경위 부축을 받아 별도 통로로 나갔다. 이에 정 교수 변호인은 "피고인이 급성대장염 등으로 오늘도 링거를 맞고 왔다"며 오후 재판 일정을 변경해달라고 재판부에 요청했다.

검찰 측은 정 교수의 궐석 상태에서 오후 재판을 진행해달라는 의견을 밝혔으나, 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 오전 신문을 끝으로 재판을 마치기로 결정했다. 당초 이날 오후 재판에는 또 다른 증인에 대한 신문이 예정돼 있었다. 재판부는 이날 오후 예정된 증인신문은 다음달 10일 진행하기로 했다.

"아들 기록은 허위" vs "학폭 피해로 한 번에 제출"

검찰은 오전 신문에서 조 전 장관 아들 조씨의 생활기록부에 기재된 동양대 관련 수료증과 상장이 실제 이뤄진 활동과 다르다는 취지의 답변을 이끌어내기 위한 질의를 쏟아냈다. 증인 정모씨는 "정 교수가 2013년 2월쯤 이메일로 조씨의 동양대 청소년 인문학 프로그램 참여 수료증과 상장 등을 보내주고 생활기록부에 기재해 달라고 요청했다"며 "동양대 어학교육원 멘토링 봉사활동 증명서 등도 전달받아 그 내용을 생활기록부에 기재했다”고 말했다.

변호인은 반대 신문에서 조씨가 고2 재학 당시 학교폭력 후유증으로 고통을 겪은 점을 집중적으로 부각했다. 정 교수가 학폭 문제가 불거진 뒤 지방 직장생활을 병행하면서 아들 조씨의 정서적 어려움을 챙기느라 정신이 없었고, 이에 따라 2012년 기록을 2013년 2월께 일괄제출한 것이란 논리였다. 하지만 증인 정씨는 이에 대해 "정확히 기억이 안 난다"고 했다.

일가 43개 혐의 중 35개 유죄… 曺 "드릴 말 없다"

앞서 조 전 장관은 이날 법원에 출석하면서 "아무 말씀도 드리지 못 하겠다"고 말했다. 전날 동생 조권씨가 항소심에서 징역 3년을 선고받고, 정 교수와 딸 조민씨는 학교로부터 각각 면직과 입학 취소 처분됐다. 인라 조 전 장관의 침묵은 이러한 일가를 둘러싼 일련의 분위기를 함축한 것으로 풀이됐다.

조 전 장관 일가 재판은 전날 조권씨에 대한 항소심 판단이 나오면서 사실심인 1~2심이 사실상 모두 끝이 났다. 법원은 앞선 1월 조 전 장관 5촌 조카 조범동씨에게 징역 4년, 지난 11일 정 교수에게 징역 4년을 선고했다. 이 가운데 조범동씨는 법률심인 대법원 판단도 지난 6월 나왔다.

조 전 장관 일가 수사는 2019년 8월 촉발됐다. 서울중앙지검 반부패수사2부(당시 부장검사 고형곤)이 전국 20여곳에 대한 동시다발적인 압수수색으로 신호탄을 쐈다. 조범동씨, 정 교수, 조권씨가 차례로 구속기소됐다. 검찰이 추가 기소 등을 통해 이들에게 적용한 혐의만 43개에 달했다. 이 가운데 법원이 유죄로 인정한 혐의는 현재까지 35개다. 구체적으로 조범동씨가 20개 혐의, 정 교수가 11개 혐의, 조권씨가 4개 혐의에 대해 유죄 판결을 받았다.

