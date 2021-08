CJ푸드빌 제일제면소, 가을 별미 메밀국수 2종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌의 제일제면소는 메밀을 활용한 가을 별미국수 2종을 출시하고 다음 달 27일까지 한정 판매한다고 27일 밝혔다.

‘소고기 샐러드 메밀면’은 달짝지근한 소고기와 채소를 풍성히 올리고 간장과 참기름을 넣은 오리엔탈풍 소스를 곁들인 비빔면이다. 시원한 국물 맛이 일품인 ‘냉 메밀국수’는 소고기 장조림, 청양고추, 황금 메밀순 등 다양한 고명을 올려 보는 맛을 더했다.

CJ푸드빌은 신메뉴 출시 기념으로 다음 달 25일까지 제일제면소 카카오톡 플러스친구 추가 시 ‘씨앗 닭강정(소)’ 무료 쿠폰 증정 이벤트를 진행한다. 해당 쿠폰은 증정 메뉴를 제외한 2만원 이상 주문 시 테이블당 1매 사용 가능하다. 타 쿠폰, 타 행사 및 제휴할인카드는 중복 적용 되지 않는다. 용산점은 신메뉴 판매 제외 매장이다.

별미국수 2종은 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 등 배달앱을 통해 주문할 수 있다. 배달앱 검색창에 제일제면소를 넣으면 주변 배달 가능 매장을 보여준다. 지역에 따라 일부 매장은 배달이 불가하다.

