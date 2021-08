'박근혜 정부 실세' 논란 윤희숙 제부 "靑근무 한달 ...장인 농지 매입 사실 처음 알았다"

[아시아경제 김서현 기자] 국민의힘 윤희숙 의원 제부(동생의 남편)인 장모 씨가 자신이 '박근혜 정부 실세'였으며 윤 의원 부친의 투기 의혹에 연루돼 있다는 언론 보도를 전면 부인했다.

장 씨는 26일 자신의 페이스북을 통해 "기사를 보니 저를 너무 엄청난 인물로 만들어놔 좀 당혹스럽다"며 "장인어른이 세종시 전의면에 농지를 매입했단 사실도 이번에 처음 알았다"고 밝혔다.

앞서 노컷뉴스는 장씨가 박근혜 전 대통령 시절 청와대 행정관과 최경환 전 기획재정부 장관의 정책보좌관을 지낸 점 등을 들어 그가 내부 정보를 활용해 윤 의원 부친의 땅 매입에 관여했을 수 있다고 보도했다.

윤 의원 부친이 지난 2016년 3월 세종시의 한 논을 사들이면서 인근에 산업단지가 들어선다는 정보를 장씨가 제공한 것 아니냐는 의혹 제기다.

이에 장씨는 "제 청와대 근무 경력은 매우 짧다"며 "2013년 2월 말 국정기획수석실 행정관으로 들어갔다가 3월 말 사표를 제출하고 한 달 만에 청와대에서 나왔다"고 반박했다.

이후 고려대 고전번역대학원을 다니다가 "2014년 8월 평소 인연이 깊었던 최경환 장관 정책보좌관으로 일하게 됐다. 1년 반 정도 근무하고 2016년 1월 사직했다"라고 설명했다.

이어 "세종시 홈페이지 산업단지현황을 보면 해당 사업은 제 '어공'(어쩌다 공무원) 시절과 무관하게 이뤄진 사실을 확인할 수 있다"며 "세종미래일반사업단지와 세종복합일반산업단지는 각각 2014년 3월과 2019년 6월에 처음 고시됐으며, 세종스마트 국가산업단지는 2017년 7월 현 정부 들어서 추진한 사업"이라고 강조했다.

또 "일반산업단지 조성은 지자체에서 진행하는 사업이고, 중앙부처 중 국토교통부 소관 사항이라고 기사도 명시했다"며 애초 기재부 개입 여지가 없다고 선을 그었다.

장 씨는 "해당 언론 보도는 터무니없는 억측이며 제 명예를 심각하게 훼손한 악의적 왜곡 보도"라며 "명예를 지키기 위해 적절한 법적 대응을 취하겠다"고 밝혔다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr