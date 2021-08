[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경북 울진에서 백신 접종 후 첫 사망사고가 발생했다.

아스트라제네카 백신 2차 접종을 마친 60대 남성이 사흘 만에 숨져 보건당국이 조사에 들어갔다.

26일 울진군과 방역당국에 따르면 이날 오전 10시께 A씨가 심정지 상태로 강릉의 한 병원으로 이송되던 중 숨졌다.

A씨는 이날 오전 8시 5분쯤 밭일을 하던 중 가슴 통증을 호소하며 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐다.

6월 8일 아스트라제네카 백신 1차 접종을 받고 지난 24일 같은 AZ 백신 2차 접종을 마친 지 사흘 만에 일어난 일이다.

A씨는 1차 접종 후 별다른 반응이 없었고, 사흘 전 2차 접종 이후에도 이상 반응이 없었던 것으로 알려졌다.

울진군 보건당국은 A씨의 사망을 경북도와 질병관리청에 보고하고 백신접종 관련 인과관계 여부를 조사할 방침이다.

