강호순 "조주빈과 교도소서 인권침해" 주장....법무부 "사실무근"

[아시아경제 김서현 기자] 서울구치소에 수감 중인 연쇄살인범 강호순(52)이 구치소에서 억울하게 징벌을 받게 됐다고 주장한 가운데, 이에 대해 법무부가 사실이 아니라는 입장을 밝혔다.

26일 법무부에 따르면 최근 강씨는 자신이 수감된 서울구치소 내에서 인권침해를 당했다며 법무부 장관과 국가인권위원회, 언론 등에 편지를 보냈다.

그는 편지에서 "교도소에서 억울한 일이 많이 있다"며 "구치소 내 사고 처리 과정에 대해 정보공개를 청구했더니, 교도관이 나를 협박했다"는 취지로 주장했다. 그는 직원들의 무고로 조사수용을 받고 있다고도 말했다.

강씨는 이어 성 착취물 텔레그램 '박사방' 운영자 조주빈(26) 역시 억지 누명을 쓰고 강제 징벌을 받는 등 인권침해를 당했다고 주장하는 것으로 전해졌다.

이에 대해 법무부 측은 "그의 주장은 사실이 아니다"라는 입장을 내놨다.

법무부는 "강씨가 규율 위반으로 금치(독거실에 수용하고 접견이나 서신 등을 일시 제한하는 조치) 20일 처분을 받은 건 맞지만 무고로 그런 것은 아니다"라며 "금치 처분도 2개월간 집행을 유예했다"고 밝혔다.

강씨는 2005년 장모 집에 불을 질러 아내와 장모를 살해하고, 2006년부터 2008년까지 여성 8명을 납치해 살해한 혐의로 구속기소돼 2009년 사형 확정판결을 받았다. 이후 서울구치소에 조씨와 함께 수감 중이다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr