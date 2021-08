전남자연탐구원 ‘자연탐구학습관’ 개관

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남자연탐구원은 다양한 생물의 생태와 서식환경 등을 학습할 수 있는 ‘자연탐구학습관’을 개관했다고 26일 밝혔다.

새로 개관한 자연탐구학습관은 ‘자연과 함께하는 동행’을 주제로 자연탐구원이 보유하고 있던 포유류·조류·어류의 박제류와 나비·화석 표본류를 재구성해 체험학습공간으로 꾸며졌다.

특히 다양한 서식환경과 생태를 복합적으로 이해하는 입체감 있는 연출과 자연과 인간의 상생 방법 등을 탐구할 수 있도록 구성하고, 모든 시설을 가변화해 다양한 가이드 프로그램이 가능하게 했다.

장석웅 교육감은 “코로나19로 인해 생명 존중과 생태·환경 교육의 중요성이 갈수록 커지고 있다”며 “자연탐구학습관이 아이들에게 자연생태 환경에 관한 관심을 높여주고, 그 중요성을 깨닫게 해주는 생태체험 환경교육의 요람이 되어줄 것으로 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr