원희룡 전 제주지사 "5·18정신 국민의힘 당헌 수준으로 이을 것"

예비등록 후 첫 광주 방문 국립5·18민주묘지 참배



고 홍남순 변호사 묘역 찾아 "정신적 지주셨던 분"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국민의힘 주자인 원희룡 전 제주도지사가 예비후보 등록 후 처음으로 광주를 방문해 5·18영령에 고개를 숙이고 "5·18정신을 국민의힘 당헌 수준의 역사정신으로 삼아갈 것"이라고 말했다.

원 전 지사는 26일 오후 광주광역시 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 찾아 5·18영령을 참배했다.

그는 "우리 대한민국의 민주주의는 광주와 5·18을 통하지 않고는 길을 열 수 없다"며 "5·18에는 과거 광주시민들이 목숨을 걸고 지켰던 민주주의의 가장 결정적인 갈림길이라는 역사 이정표를 이루고 있다"고 운을 뗐다.

이어 "우리나라 민주주의를 더 충실하고 튼튼하게 지킬 것"이라며 "5·18을 우리 헌법과 국민의힘에서도 당헌 수준의 우리 모두의 역사 정신으로 삼아가겠다"고 다짐했다.

또 "광주는 과거 경제성장 시기에 소외되고 경제기반이 약했으며 국정참여에도 소외됐다"면서 "이제는 모든 국민이 살아가는 삶의 조건을 모두가 기회를 균등하게 가져야 된다는 점에서 할 일이 많다"고 강조했다.

더불어 "공정하게 모든 국민이 기회를 함께 누리고 혁신으로 대한민국이 더 커질 수 있는 공정과 혁신의 나라를 만드는 것으로 5·18영령과 광주시민들에게 보답해 나가는 일을 계속하겠다"고 덧붙였다.

원 전 지사는 이날 5·18민주묘지 참배단에서 영령을 위로하고 고 홍남순 변호사 묘를 찾아 '포용의 정신으로 정신적 지주셨던 분'이라고 말했다.

그러면서 "광주에 올 때마다 홍남순 변호사, 김대중 전 대통령을 생각하면 너무나 가슴 아픈 역사다"며 "이것이 바탕이 돼 밝고 미래 세대에게 민주주의와 더 나은 경제를 물려줄 수 있도록 늘 가슴에 소중하게 담아 홍남순 변호사님의 그 정신에 불을 켜고 살아갈 것"이라고 다짐했다.

한편 원 전 지사는 방명록에 '5·18이 정치인 원희룡의 시작이었습니다. 공정과 혁신의 대한민국을 만들겠습니다.'라고 적었다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr