쿠팡, 폭염 대비 물류센터 내부 영상 공개

안성물류센터 내부 모습 담은 '무더위 속 슬기로운 쿠팡생활'

천장형 냉난방기, 근로자 전용 냉방기 등 무더위에도 온습도 유지

물류센터별로 넥선풍기, 얼음물 등 혹서기 대비 물품 지급

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡풀필먼트서비스는 쿠팡 자체 채널인 '쿠팡 뉴스룸'을 통해 여름철 쿠팡 물류센터 모습을 담은 영상을 공개했다고 26일 밝혔다. 공개된 영상 '무더위 속 슬기로운 쿠팡생활'에는 안성 물류센터 내부 냉방 시설과 온열 질환 방지를 위한 쿠팡풀필먼트서비스의 다양한 노력들이 담겨있다.

영상에 따르면 안성 물류센터 내 휴게실에는 천장형 냉난방기를 설치해 폭염에도 온습도를 유지하고 있다. 이번 여름 기록적인 폭염에도 휴게실은 항시 26도 이하의 온도로 충분한 휴식을 취할 수 있도록 했다. 작업장 내부에도 근로자 개인 전용 냉난방겸용 공조기를 설치해 20도 이하의 온도를 유지했다.

또한 냉난방 겸용 에어컨 공조 장치와 덕트형 에어컨 공조 설비를 물류센터 곳곳에 마련했다. 작업장 내 현장 휴게공간에도 대형 선풍기를 설치해 더위를 피할 수 있다. 외부 공간에서 근무하는 근로자들을 위해서는 그늘막을 설치하고 휴대용 냉방기를 지급하는 등 혹서기에 대응했다. 쿠팡풀필먼트서비스는 이 같은 조치를 안성 물류센터를 시작으로 전국 물류센터로 확대해 나갈 방침이다.

이 밖에도 모든 물류센터에서는 온열질환 방지를 위해 작업 전 10분 안전보건교육을 매일 진행하고 있으며 물류센터별로 넥선풍기, 쿨스카프, 쿨토시, 냉매조끼, 밀짚모자, 쿨매트, 휴대용 선풍기, 썬크림, 얼음물, 아이스크림, 포도당캔디 등을 지급하고 있다. 쿠팡풀필먼트서비스 관계자는 "쿠팡의 전국 물류센터는 근로자들이 보다 나은 환경에서 일할 수 있도록 환경 개선을 위해 끊임없이 노력하고 있다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr