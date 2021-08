이재명 “이재용 경영복귀, 편법·특혜일 수 있어..제재해야 한다고 생각”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 경기지사가 이재용 삼성전자 부회장의 경영 복귀가 취업제한 규정을 위반했다는 논란에 대해 어떻게 생각하냐는 질문에 “편법이라고 생각하고 일종의 특혜일수 있다. 충분히 제재를 해야 한다고 생각한다”는 입장을 밝혔다.

이 지사는 25일 민주당 초선 의원 모임인 더민초가 주관하는 토크 콘서트에서 이용우 의원이 이 부회장의 경영복귀가 '특정경제범죄자 취업제한' 저촉한다는 논란에 대한 견해를 묻자 “취업제한에 대한 편법일 수 있다"며 "저 스스로를 법치주의자라고 규정한다. 법 앞에 평등이 제일 중요한 원칙”이라며 이같이 말했다.

앞서 가석방으로 풀려난 이 부회장의 경영 참여에 대한 비판이 이어지자 법무부는 ‘미등기 임원 상태라 취업 제한 위반이 아니다’라고 반박했다. 박범계 법무부 장관은 “무보수·비상근 상태로 경영에 참여하는 것은 취업이라고 보기 어렵다”고 밝혔다.

기본대출 공약과 관련해 돈을 안갚았을 때 신용도에 반영을 할 것인지, 추심을 할 것인지 묻는 질문에는 “연구하는 쪽에선 신용을 강제로 환수하지 말자고 주장했는데 똑같이 해야 한다고 말했다. 도덕적 해이를 유발하니 (같은 원칙이) 필요하다고 생각한다”고 했다. 이용우 의원은 “대출카페에서 추심을 안하거나 신용등급 반영하지 않으면, 그냥 기본소득돼버린다. 이 부분 명확하지 않으면, 안될 것”이라고 언급했다.

기본소득 재원 마련에서 탄소세의 역진성 문제를 지적한 이소영 의원의 질문에는 “기본소득 세원은 일반회계로 하면 기존복지제도와 충돌이 생긴다. 탄소세 등을 통해서 환경정책과 같은 효과를 누릴 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

