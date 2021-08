[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시 한 아파트 단지 옆 하천에 멸종위기 생물 1급 수달이 출현했다.

지난 24일 오후 9시 30분께 창원시 마산회원구 양덕2동 메트로5상가 근처 산호천에서 수달이 발견됐다. 한 시민이 촬영한 영상 속에는 수달 한 마리가 산호천을 헤엄치는 모습이 담겨있었다.

마산만으로 흘러드는 산호천은 창원 도심 한복판을 지나는 하천이다.

창원시는 2014년 콘크리트를 걷어내고 돌과 흙을 채우고 수초를 심는 방법으로 2014년 산호천을 생태하천으로 바꿨다. 하천을 따라 메트로 아파트, 상가, 주택이 밀집했고, 사람 왕래도 잦다.

이상원 양덕2동 담당은 "산호천에 수달이 온 건 처음이라 좋은 징조라 여겨진다"며 "전날 지나간 태풍 '오마이스'가 데려온 뜻밖의 선물이 아닐까 한다"고 말했다.

