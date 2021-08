[특징주] 삼성전자, 240조원 투자안 발표 후 '상승'

[아시아경제 황준호 기자] 삼성그룹의 240조원 규모 투자안이 발표되면서 삼성전자 주가가 25일 장 초반부터 상승세를 나타냈다.

이날 오전 9시56분 기준 삼성전자 주가는 전날 종가 대비 0.63% 오른 7만5800원을 기록했다. 삼성전자는 지난 5~20일까지 11거래일간 하락세를 보이다, 23일부터 상승세를 잡기 시작했다. 이어 전날 240조원 규모 투자 방안이 발표되면서 상승 곡선이 가팔라졌다. 전날 삼성전자는 3.14% 오른 7만5600원에 장을 마쳤다.

이 같은 주가 반전은 삼성전자에 대한 기대감 확대로 풀이된다. 전날 삼성그룹은 이재용 삼성전자 부회장이 가석방으로 풀려난 지 약 2주 만에 바이오제약 등 신사업에 향후 3년간 240조원을 투자하고 4만명을 고용하겠다고 밝혔다. 계획 발표 후 증시에서는 기관과 개인이 각각 711억원, 23억원을 순매수하면서 주가를 올려놨다.

김영건 미래에셋증권 연구원은 "향후 3년간 삼성그룹의 계획 투자액 240조원 중 삼성전자의 투자액은 90%에

해당하는 217조원으로 추정된다"며 "국내 예상 투자액 180조원은 삼성전자 169조원, 그룹계열사의 설비 및 R&D 투자 등으로 11조원이 분배될 전망"이라고 했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr