국제약품, 어제 상한가에 이어 오늘도 가파른 상승! 이어갈 후속주 공개!

지난 주 무료체험 추천주 국제약품 어제 상한가에이어 오늘도 급등!!

상한가에서도 침착하게 리딩에 잘 따라 주셔서 감사드립니다!!

체험 신청해 주신 모든 분들 오늘 수익 진심으로 축하드립니다!!

▶▶오늘장 외인, 기관이 쓸어 담고 있는 이 종목!! 지금이 마지막 매수 타이밍 [선착순 공개]◀◀

천연 항생물질 락토페린 종합 과학저널에 코로나19 예방 우수성 발표! 관련주 국제약품 연일 급등!

국제약품의 영광을 이어갈 역대급 후속주! 경구용 코로나19 백신 개발 완성단계 임박!

외인, 기관이 눈독들이는 최소 500% 이상 상승할 저평가주! 지금이 매수 포인트 입니다. 서두르세요!

● TOP3 조아제약(034940) : 코로나19 치료제로 시판 허가를 받은 복합제에 대한 기대감!

● TOP2 바이오솔루션(086820) : 락토페린 배양액 특허, 코로나19 델타변이 효과 소식에 기대감!

● TOP1 (**1***) : 저 평가! 상승 임박! 이 종목! 선착순 무료 공개 합니다! ▶클릭◀

- 무료체험 추천주로도 얼마만큼의 수익을 낼 수 있는지 보여드리겠습니다.

▶▶국제약품보다 더 급등할 이 종목! 지금의 매수 기회를 놓치지 마세요! [선착순 공개 클릭!]◀◀

[종목별 수익률 현황]

삼화전기 +69% 수익

코스모화학 +59% 수익

안트로젠 +63% 수익

카페24 +47% 수익

덱스터 +60% 수익

한컴 MDS +62% 수익

윌비스 +97% 수익

두산중공업 +140% 수익

현대미포조선 +61% 수익

영우디에스피 +78% 수익

한전기술 +150% 수익

컴퍼니케이 +51% 수익

효성첨단소재 +105% 수익

동구바이오제약 +83% 수익

관심 종목 TOP5 : SM C&C SM C&C 048550 | 코스닥 증권정보 현재가 5,900 전일대비 720 등락률 +13.90% 거래량 49,102,042 전일가 5,180 2021.08.24 13:44 장중(20분지연) 관련기사 메타버스 광풍 타고 올라선 에스넷... 다음 메타버스에 탑승할 종목은?SM C&C, 3일간 55% 급등...SM지분 인수전 영향줄잇는 M&A, 시장엔 약일까 독일까 close / 키이스트 키이스트 054780 | 코스닥 증권정보 현재가 14,650 전일대비 1,350 등락률 +10.15% 거래량 978,418 전일가 13,300 2021.08.24 13:44 장중(20분지연) 관련기사 럭슬 정리매매에도 지속 상승에 “투자 주의”... 그렇다면 안정적으로 상승할 종목은?[특징주]키이스트, SM M&A로 몰리는 자금…미디어·플랫폼 시너지로 성장 기대 [특징주] 키이스트, SM 네이버·카카오 인수설에 그룹 드라마 제작사 부각 강세 close / 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 72,100 전일대비 4,800 등락률 +7.13% 거래량 2,008,071 전일가 67,300 2021.08.24 13:44 장중(20분지연) 관련기사 3대 연예기획사 중 JYP 나홀로 부진 왜?“코세스” 놓치신 분! 내일 후속株 쭉쭉 갑니다!줄잇는 M&A, 시장엔 약일까 독일까 close / SM Life Design SM Life Design 063440 | 코스닥 증권정보 현재가 3,200 전일대비 195 등락률 +6.49% 거래량 15,308,639 전일가 3,005 2021.08.24 13:44 장중(20분지연) 관련기사 디즈니플러스 한국 진출 계획 본격화!! OTT관련株 수혜 전망!!한국비엔씨 가파른 상승세 '경구용 치료제 초관심'... 경구형 치료제 차기 대장株는?‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close / 갤럭시아에스엠 갤럭시아에스엠 011420 | 코스피 증권정보 현재가 2,310 전일대비 10 등락률 +0.43% 거래량 2,061,619 전일가 2,300 2021.08.24 13:44 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-18일“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정"카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고? close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.