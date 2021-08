진해중·진해여중 통폐 확정 … 신설 학교 2025년 개교

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 학생 수 감소로 교육과정 운영에 어려움을 겪고 있는 진해중학교와 진해여자중학교가 통폐합됐다.

심상동 경남도의원(민주당·창원12)은 23일 진해중과 진해여중의 통합·이설에 대한 학부모 설문조사 결과 88%의 높은 찬성으로 통폐합이 확정됐다고 밝혔다.

진해중과 진해여중은 1951년 개교 이후 교육시설 노후화와 학생 수 감소로 교육환경 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

심 의원과 교육청 관계자들은 학부모 의견을 청취하는 등 이해 관계자들의 중재 역할을 통해 결실을 맺었다.

앞으로 도 교육청 자체심사위원회, 교육부 중앙투자심사위원회 등 행정절차만 남았다.

신설 학교는 옛 진해 육군대학 부지인 '여좌지구 도시개발구역'에 32학급 840명 규모로 추진되며, 2025년 개교를 목표로 하고 있다.

심 의원은 “추진위원장으로서 관계기관과 협력을 통해 차질 없이 개교될 수 있도록 역할을 다할 것”이라며 “교육환경 개선을 통해 진해 구도심에 활력을 불어넣기 위해 다양한 사업을 발굴할 계획”이라고 밝혔다.

