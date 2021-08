[아시아경제 공병선 기자] 제12호 태풍 오마이스가 제주도를 통과하고 있다.

기상청은 23일 오후 7시40분경 오마이스가 서귀포 부근으로 진입해 북동진하며 제주 동부를 지나고 있다고 밝혔다.

태풍은 자정을 전후로 남해안에 상륙한 후 빠르게 온대저기압으로 변질될 것으로 예상된다.

온대저기압으로 변해도 저기압은 여전히 강한 세력을 유지해 24일 오후까지 강한 비가 내리고 강풍이 불 것으로 관측된다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr