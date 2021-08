[아시아경제 박종일 기자] 박준희 관악구청장은 제12호 태풍 오마이스 북상에 대비, 도림천 복개공사 구간 내 수방시설물과 위험 취약지역에 대한 긴급 현장 점검을 실시했다.

구는 태풍대비 인명피해 예방대책도 강화, 태풍 예비특보 발효 전 별빛내린천 진출입 사전 통제 및 안내 방송을 통한 대피를 적극 유도할 계획이다.

박준희 구청장은 “태풍 상황이 종료될 때까지 실시간 대응태세를 갖춰 인명, 재산 피해가 없도록 모든 행정력을 집중하겠다”며 “구민 여러분께서는 태풍으로 인한 피해가 발생하지 않도록 기상상황을 예의주시 하시기 바란다”고 말했다.

