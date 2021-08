몸을 날려 유모차 세운 어린 남매 … 경찰도 박수쳤다

2세 유아 탄 푸쉬카 도로로 돌진, 초등 1·3년 태권도 남매가 구해

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 어린 남매가 2살배기 아이를 구했다. 유아가 탄 유모차용 푸쉬카는 순식간에 차가 달리는 도로 쪽으로 밀려 내려갔다.

남매는 반사적으로 몸을 날려 유모차를 붙잡았다. 도로에는 차들이 씽씽 달리고 있었다. 유모차가 경사진 인도 끝에 닿는 순간에도 도로에는 차가 달렸다. 건물 CCTV에 이 아찔한 모습이 담겼다.

부산 경찰에 따르면 지난 18일 오전 10시 40분께 부산 금정구 서동에서 일어난 일이다.

어머니와 함께 태권도학원 차량을 기다리던 초등학교 3학년 A양과 1학년 B군 남매는 주차장에서 내리막길로 내려오던 푸쉬카를 봤다.

푸쉬카에는 2세 남아가 타고 있었다. 주차장 내리막길을 지나면 곧바로 차들이 달리는 반송로 3차선 도로였다.

도로에서 차량들은 속도를 내고 있었고 도로 가장자리에 있던 B군이 먼저 몸을 날려 차량을 막았고, A양과 어머니가 푸쉬카를 붙잡아 세웠다.

금정경찰서는 교통사고를 예방한 ‘선행’으로 보고, 어린 남매에게 표창장을 주기로 했다.

