[아시아경제 이지은 기자] 정의용 외교부 장관은 23일 미국 행정부가 한국을 포함한 해외 미군기지에 아프가니스탄 난민들을 수용하는 방안을 검토중이라는 외신보도와 관련 "지금은 협의가 진행되고 있지 않다"고 말했다.

정 장관은 이날 외교통일위원회 전체회의에서 김영주 더불어민주당 의원의 질의에 답해 이같이 말했다.

그러면서 "그동안 정부가 진행한 프로젝트에 참여하거나 도움을 준 아프간인이 상당수 있다"며 "이 중 한국으로 이주하기를 희망하는 분들도 있다. 이분들이 안전하게 우리나라로 이동하는 방법에 대해 정부도 여러 고민 중"이라고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr