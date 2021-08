‘전북의 젖줄’ 만경강 살리기 협약 체결

전북도-환경부-한국수자원공사-만경강유역 4개 시·군, 생활·공업용수의 용담댐 용수로 전환 등 담아

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북 젖줄의 하나인 만경강을 자연과 사람이 공존하는 대표 생태문명의 중심지로 조성하기 위해 중앙과 지방정부, 유관기관 등이 손을 잡았다.

환경부와 전라북도, 한국수자원공사, 만경강 유역 4개 시·군(전주, 익산, 김제, 완주)은 23일 전북도청에서 ‘만경강 살리기’ 협약을 체결했다.

이번 협약은 만경강을 다시 살리기 위해 유량 확보가 무엇보다 중요하다고 인식하고, 만경강의 수질개선과 생태계 회복을 달성하는데 그 목적이 있다.

협약에 따라 환경부와 전북도는 만경강에서 취수하고 있는 생활과 공업용수 26만톤/일(日)을 용담댐의 1급수로 전환하기로 했다.

이를 통해 부족한 유량을 확보함으로써, 만경강의 생태계 복원에 나선다는 것이다.

전북도는 이번 협약을 통해 만경강 유량이 기존 하루 평균 9만톤에서 최대 52만톤까지 공급될 것으로 전망하고 있다.

만경강에 유량이 확보되면 수질은 BOD(생물학적산소요구량) 기준 16.2%, 총인 기준 17.9%가 개선됨으로써, 종착지인 새만금호의 수질개선과 새만금 수변도시의 완성도를 높일 것으로 기대하고 있다.

이와 함께 환경부와 전북도는 만경강 살리기 실행력 확보를 위해 실무협의체를 구성해 추진 사업들에 대한 성과를 평가하고, 별도의 사업계획도 수립해 나갈 계획이다.

환경부는 만경강 수질개선과 저류지 조성, 생태계 복원 등을 위한 사업을 적극 지원한다. 이에 선도사업으로 고산지구 하천환경정비사업과 만경강 생태습지·저류지 조성사업이 우선 추진될 계획이다

환경부와 전북도는 자연과 인간이 공존하는 만경강, 대한민국 생태 문명을 선도할 만경강을 차질 없이 만들어 가기 위해 마스터플랜을 마련한다는 방침이다.

이와 함께 만경강 유역 4개 시·군과 지역 주민이 참여하는 다양한 주민 친화적인 사업들도 발굴해 나가기로 했다.

한정애 환경부 장관은“협약기관들의 적극적인 참여와 협력을 바탕으로 노력한다면 만경강 수질개선과 수생태계 복원에 실질적인 성과를 창출할 수 있을 것”이라고 말했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자