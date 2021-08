[아시아경제 김흥순 기자] 허창수 전국경제인연합회 회장이 23일 서울 여의도 전경련 회관에서 크리스토퍼 델 코소 주한미국 대사대리와 면담했다.

허 회장은 이 자리에서 한미 양국 간 긴밀한 경제분야 협력을 다짐하면서 오는 11월 미국 워싱턴 D.C. 개최를 추진 중인 한미재계회의 관련 협조를 당부했다.

델 코소 대사대리는 지난달 워싱턴에서 한국에 부임했으며 과거 주한미국대사관 차석 대행과 행정참사관을 역임한 바 있다.

