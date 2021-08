[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도는 23일 대전 사옥 재해대책본부 상황실에서 태풍 ‘오마이스’ 북상에 대비한 안전점검을 위해 긴급 영상회의를 열었다고 밝혔다. 회의는 전국 소속장이 참여해 기상상황과 태풍 예상 경로를 파악하고 열차 안전운행을 위한 각 분야별 세부 대응계획을 점검하는 자리로 마련됐다. 한국철도 정왕국 사장직무대행 주재로 영상회의가 진행되고 있다. 한국철도 제공

