메르켈 "러, 노드스트림2 송유관 무기화하면 강력 대응"

메르켈, 우크라 대통령과 회담…젤렌스키 "송유관, 위험한 지정학적 무기"

독일, 우크라와 신재생 에너지 공동 개발 합의

[아시아경제 김수환 기자] 앙겔라 메르켈 독일 총리가 러시아에 우크라이나를 우회하는 러시아-독일 직접 연결 가스관인 '노드스트림 2'가 무기화될 경우 제재 조치로 대응하겠다는 강력한 경고 메시지를 내놨다.

22일(현지시간) 외신에 따르면 메르켈 총리는 이날 우크라이나 수도 키예프를 방문해 볼로디미르 젤렌스키 대통령과 회담한 뒤 가진 공동 기자회견에서 "러시아가 이 가스관을 무기로 사용하면, 독일과 유럽이 새로운 재재를 가할 것"이라고 말했다.

메르켈은 "가스가 지정학적 무기로 사용돼선 안된다. 우크라이나가 (러시아산 가스의 유럽 수송을 위한) 경유국으로 남아 있는 것이 중요하다"고 강조했다.

그는 이어 "우리는 우크라이나의 우려를 매우 심각하게 받아들이며, 나는 모스크바에서 (블라디미르) 푸틴 대통령과도 이에 대해 논의했다"고 전했다.

이와 관련 젤렌스키 대통령은 노드스트림2 가스관을 경제적 프로젝트가 아닌 '정치와 안보의 문제'로 본다면서, "가스관을 크렘린의 위험한 지정학적 무기로 간주한다"고 주장했다.

앞서 러시아는 자국 북부에서 발트해 해저를 거쳐 독일로 연결되는 기존 '노드스트림' 가스관의 수송 용량을 2배로 확장하기 위한 노드스트림2 가스관 건설 사업을 지난 2015년부터 독일과 함께 추진해 오고 있다.

노드스트림2 가스관은 완공까지 15km 정도만이 남은 것으로 전해졌다.

우크라이나는 이 가스관이 가동되면 러시아가 그동안 유럽으로의 가스 수출을 위해 주로 이용해 오던 자국 경유 가스관을 완전히 폐쇄할 것을 우려하고 있다.

또 미국 등 서방 국가들은 해당 가스관 완공으로 유럽의 러시아산 에너지 의존도가 높아질 것이라는 우려도 제기해왔다.

러시아와 우크라이나 간 가스 경유 계약은 2024년이면 종료된다.

실제로 그렇게 되면 우크라이나는 가스 통과 수수료로 챙겨오던 연 20억~30억 달러의 수입을 잃게 된다.

이에 젤렌스키 대통령은 이날 기자회견에서 노드스트림2 가스관 가동 이후에도 기존 우크라이나 경유 유럽행 가스관 운용과 관련한 러시아와의 협정 연장이 확실히 보장돼야 한다고 요구했다. 그는 또 "노드스트림2 가스관 완공으로 인한 가장 큰 리스크에 직면하는 국가가 바로 우크라이나"라고 강조했다.

메르켈 총리는 우크라이나 방문에 앞서 지난 20일 모스크바를 찾아 푸틴 대통령과 회담한 뒤 독일은 2024년 이후에도 우크라이나 경유 가스관 유지를 위해 러시아와의 논의를 계속할 것이라고 다짐했다.

하지만 푸틴은 2024년 이후에도 우크라이나를 경유하는 유럽으로의 가스 공급을 지속할 의사가 있지만, 모든 것은 유럽이 얼마만큼의 러시아산 가스를 구매할지에 달렸다고 유보적 입장을 밝혔다.

앞서 러시아와 우크라이나 간 정치적 갈등이 지속되면서 지난 15년 동안 유럽에 수출되는 가스 규모가 두 차례 감축됐다고 블룸버그 통신은 전했다.

한편, 이날 회담에서 독일은 우크라이나의 에너지 독립을 위해 녹색 수소의 생산, 보관, 이송 기술을 공동 개발하는데 합의했다.

이는 앞서 미국과 독일이 지난 7월 10억달러(약 1조1500억원) 규모의 '녹색 펀드'를 만들고 이를 우크라이나의 신재생 에너지 개발에 투입하기로 합의한 이후 나온 것이다.

독일은 녹색 펀드 기금의 투입은 노드스트림2 완공으로 인한 우크라이나의 가스 통과 수수료 수입 감소를 상쇄할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

