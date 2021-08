"동영상 보던 딸 귀에서 갤럭시 버즈 '펑' 터져" 주장에…삼성, 사실 확인 나서

[아시아경제 김소영 기자] 삼성전자 무선 이어폰인 '갤럭스 버즈'를 사용하던 중 이어폰이 폭발했다는 주장이 나와 삼성전자가 사실 확인 작업을 진행하고 있는 것으로 전해졌다.

22일 오전 삼성멤버스 커뮤니티에는 '갤럭시 버즈 폭발'이라는 제목의 글이 올라왔다. 이와 함께 버즈로 추정되는 일부가 불에 타 검게 그을리고 녹아내린 이어폰 사진이 공개됐다.

작성자는 "오늘 오전 딸아이가 사용 중이던 버즈가 귀에서 폭발했다"며 "(딸아이가) 동영상 보던 중 '펑'하며 분해되며 허벅지로 떨어졌다"고 설명했다. 이어 (딸이) "'앗, 뜨거워'라고 하며 (이어폰을) 손으로 밀친 게 의자도 태워버렸다"며 "초등학생 동생은 '어디서 타는 냄새가 나지'라며 당황해했다"고 당시 상황을 전했다.

제보자는 "인이어(무선이어폰 귀 안쪽 부분)가 귀에서 터졌으면 이 글을 쓰고 있는 상황이 아니었을 것"이라고 말했다.

그러면서 "(딸아이) 허벅지는 화상 연고를 발라줬고, 귀는 기분 탓인지 약간 안 들린다고 해서 병원부터 가야겠다"며 "일요일이라 응급실을 가야 하는데 코로나 때문에 망설여진다"고 덧붙였다.

또 "휴대폰이나 이어폰 충전 중 폭발하는 사례는 본 것 같은데 귀에서 폭발하는 것은 본 적이 없다"며 "실제 없었던 것인지 삼성에서 처리를 잘해서 찾아볼 수가 없는 건지 아주 당황스럽다"고 밝혔다.

현재 이 글에는 "많이 안 다쳤나요? 얼른 병원 가보세요", "서비스센터에 가져가셔서 사고 원인 분석하고 원인이 있으면 보상을 해줘야 할 것 같네요", "편리하지만 무섭다"등의 다양한 반응이 나오고 있다.

이와 관련해 삼성전자 관계자는 "정확한 사실관계를 파악하고 있다"며 "고객과 연락을 취해 당시의 정확한 상황을 확인하고 있다"고 말한 것으로 전해졌다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr