코아스, 네이버 쇼핑 라이브 '앵콜 방송' 진행

에르체, 디아체 등 온라인 인기상품 대상

[아시아경제 김종화 기자] 사무환경 전문기업 코아스가 네이버 쇼핑라이브에서 '앵콜 쇼핑라이브'를 진행한다.

코아스는 지난 7월 네이버 쇼핑라이브 첫 방송에서 선보인 에르체와 디아체 등 온라인 의자시리즈에 대한 호응 속에 오는 25일 7시부터 '앵콜전' 라이브 방송을 진행한다.

재택근무 확산으로 학생뿐 아니라 직장인까지 의자에 대한 중요도와 관심이 높아지고 있다. 이런 가운데 에르체와 디아체 시리즈는 코아스 온라인몰인 코아스샵의 베스트셀러 제품으로 업계의 많은 의자들 중 가성비와 기능에서 높게 평가 받으며 유튜버 등 다양한 채널에서 후기가 이어지는 등 인기를 끌고 있다. 지난 7월 네이버 쇼핑라이브에서도 첫 방송임에도 많은 관심과 호응을 얻은 바 있다.

코아스는 이에 대한 감사의 뜻으로 다시 한 번 에르체와 디아체 2종을 특별한 가격에 선보일 예정이다. 이와 함께 쇼핑라이브 구매인증 이벤트도 진행한다. 방송 중 구매를 한 고객들에게 추첨을 통해 소정의 상품을 함께 증정할 예정이다.

코아스 관계자는 "이번 방송은 지난 첫 방송의 많은 관심과 응원에 대한 감사를 전하기 위한 것이기도 하다"면서 "코아스 만의 섬세한 기능과 편안함을 느껴보셨으면 좋겠다"고 말했다.

