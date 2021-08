머지포인트 민원 일주일만에 4배 폭등…"공정위, 역량 총 동원해야"

[아시아경제 성기호 기자] 100만 가입자를 보유한 머지포인트가 돌연 서비스를 중단하면서, 실제 소비자피해 상담 건수가 폭증하고 있는 것으로 확인됐다. 하지만 금융당국은 뚜렷한 해결책을 내놓지 못하고 있어 대책 마련이 시급하다는 지적이다.

22일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 유의동 의원실에 따르면, 이달 공정위 산하 한국소비자원의 머지포인트 관련 소비자피해 상담 접수 건수는 13일 누적 기준 249건에서 일주일 뒤인 19일 누적 기준 992건으로 4배 가까이 폭증했다.

유 의원실은 한 달에 0~10건 수준이던 머지포인트 관련 소비자상담 건수가 올해 8월에 들어 249건으로 폭증한 뒤 불과 일주일 만에 992건으로 증가했다고 설명하면서, 반면 소비자 정책 주무부처인 공정위는 별다른 조치를 하지 않고 있다고 지적했다.

이 때문에 소비자 정책 총괄 부처인 공정거래위원회가 너무 소극적이라는 비판도 나온다. 유 의원은 지난 20일 정무위 전체 회의에서 공정위에 대해 “문제가 터지면 기관 간 합동으로 뭘 한다든지 체계적인 대응능력을 보여줘야 한다. 그래야 국민이 안심하고 이 사태를 차분히 기다릴 것”이라며 “이런 노력 전혀 안 보이니 밤새 줄 서 있는 일이 반복되는 것이다. 공직자가 왜 필요하냐”고 비판했다.

이에 조성욱 공정위원장은 “소비자 정책의 주무 부처니까 정부가 이런 대규모 소비자 피해가 있을 때 어떤 식으로 대응해야 하는지, 부처 간 공조가 가능하기 위한 제도가 무엇인지 고민하고 개선책을 도출하기 위해 노력하겠다”고 대답했다.

유 의원은 “공정위가 소비자정책 총괄부처로서 매년 상당한 예산을 집행하고 있지만, 막상 소비자피해가 폭증하는 사태가 발생했을 때 손을 못쓰고 있는 것은 큰 문제”라고 지적하고, “소비자정책위원회 논의, 소비자피해주의보 발령, 소비자기본법 검토 등 공정위가 소비자 권익 보호와 피해 구제를 위해 가지고 있는 역량을 총동원해야 할 때”라고 강조했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr