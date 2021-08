지난해 공공부문 온실가스 배출량 370만t…감축목표 30% 달성

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부는 '공공부문 온실가스·에너지 목표관리제' 대상 783개 기관의 2020년도 온실가스 배출량은 370만t으로, 기준배출량 531만t 대비 161만t을 줄여 30.3%를 감축했다고 22일 밝혔다.

이는 전년도 감축률인 23.5%보다 6.8%포인트를 추가 감축한 것으로, 공공부문 목표관리제의 2020년까지 감축목표인 30%를 달성했다.

공공부문 목표관리제는 저탄소 녹색성장 기본법에 따라 공공부문이 국가 온실가스 감축 목표 달성에 선도적 역할을 위해 2011년부터 시행됐다.

환경부 등 4개 부처는 중앙정부·지자체·공공기관 등 7개 유형 783개 기관에 대해 매년 기준배출량 대비 연차별 감축목표에 대한 이행실적을 점검하고 있다.

기관유형별 2020년 감축률(기준배출량 대비)을 살펴보면 지방공사·공단의 감축률이 40%로 가장 높았다. 이어 지방자치단체(34.7%), 국·공립대학(34.1%), 공공기관(30.3%), 시·도 교육청(24.1%), 중앙행정기관(20.9%), 국립대학병원 및 치과병원(7.4%) 순으로 나타났다.

연간 1만t 이상의 온실가스 배출기관 중 감축률 상위기관은 한국방송통신대학교(64.7%)와 한국체육산업개발주식회사(58.7%), 남양주도시공사(56.8%), 인천광역시(55.4%) 순이다.

환경부 관계자는 "환경부는 올해 하반기 2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향계획에 맞추어 공공부문 목표관리제의 중장기 감축목표를 적극적으로 검토해 공공부문이 국가 온실가스 감축에 선도적으로 앞장설 계획"이라며 "앞으로 공공부문이 선도적으로 탄소중립을 실현하기 위해 공공부문 유형별 탄소중립 모범사례를 발굴해 이를 널리 알릴 것"이라고 말했다.

이와 함께 환경부는 공공부문 목표관리제 기관을 대상으로 기관별 온실가스 감축효과 점검(모니터링) 및 맞춤형 지원을 통해 더욱 자발적으로 온실가스를 감축할 수 있도록 '공공부문 탄소중립 지원시스템'을 구축한다. 또 감축 성과가 미흡한 기관을 대상으로 전문기관 진단 후 시설개선 등 사후관리를 지속적으로 추진하고, 오는 11월에는 운영성과대회를 개최해 모범사례를 공유·확산할 예정이다.

