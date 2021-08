리뉴얼 마친 신세계 강남점, '백화점 쇼핑'의 품격 높인다

백화점 최초 1·2층 사이 '메자닌' 공간

프랑스 근대 건축 연상시키는 인테리어 디자인

구찌 매장 7개·샤넬 6개 등 국내최대 명품 전문관 운영

[아시아경제 조인경 기자] 국내 백화점 매출 1위 점포인 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 246,000 전일대비 4,500 등락률 -1.80% 거래량 87,097 전일가 250,500 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 신세계TV쇼핑, '모바일 쇼호스트' 2기 공개 모집주류 수입액 26% 증가…고가 와인·위스키 즐긴다 신세계 DNA 담은 정유경의 '호텔 오노마', 주말 예약은 이미 만실 close 강남점이 '공간 혁신'을 선보인다. 기존 1층과 2층 사이에 새로운 공간을 만들어 최고급 와인숍과 향수, 화장품 매장 등을 입점시키고, 1층엔 대규모 럭셔리 화장품과 잡화 매장을 열어 명품 구성을 강화했다. 단순 판매공간을 넘어 오프라인 쇼핑에서만 느낄 수 있는 체험을 앞세워 고객들의 발걸음을 붙잡겠다는 전략이다.

차별화된 인테리어로 오프라인 경쟁력 강화

22일 신세계 백화점에 따르면, 강남점은 지난 10개월 간의 리뉴얼 공사를 거쳐 백화점업계 처음으로 본관 1층과 2층 사이에 중층 개념의 '메자닌' 공간을 만들었다. 메자닌(Mezzanine)이란 층과 층 사이를 뜻하는 이탈리아어로 주로 1·2층 사이에 있는 테라스나 발코니 같은 라운지를 의미한다.

이번 메자닌 층 인테리어는 1992년 개봉한 프랑스 명화 '연인(L'amant)'에서 영감을 얻어 1930년대 프랑스 근대 건축 디자인을 접목시켰다. 워싱턴 베조스 혁신센터, JW 메리어트호텔의 펜트하우스 인테리어 등을 진행한 미국의 '올슨 쿤딕(Olsen Kundig Architecture)'과 파크하얏트, 인터컨티넨탈 등 세계적인 럭셔리 호텔의 인테리어를 설계한 영국의 'GA그룹(The GA group)' 등이 참여했다. 파리의 프랭탕, 런던의 헤롯과 같이 신세계만의 특징 있는 인테리어를 통해 고객들이 마치 하나의 디자인 공간을 둘러보는 느낌을 받도록 만들었다는 게 신세계 백화점의 설명이다.

신세계는 이곳에 국내 최초이자 최대 규모인 부르고뉴 와인 전문매장 '버건디&(BURGUNDY&)'을 선보인다. 부르고뉴 와인은 보르도와 함께 프랑스에서 가장 유명한 와인 생산지이자 와인 애호가들의 종착점이라 일컫는다. 현재 국내에는 부르고뉴 와인만을 다루는 전문점이 없으며 홍콩의 '버건디 etc(Burgundy etc)'가 세계적으로 유명한 부르고뉴 특화 매장으로 손꼽힌다.

버건디&에서는 DRC, 아르망 루소, 뒤작, 로베르 그로피에 등 부르고뉴 와인계의 전설로 불리는 와이너리의 500여종 상품을 소개한다. 매장에는 전문 소믈리에가 상주하며 고객들에게 상품에 대해 설명하고 구매를 도와준다.

백화점업계 최초로 프랑스 명품 세라믹인 '아스티에 드 빌라트(Astier de Vilatte)'도 만날 수 있다. 식기류부터 향수, 샹들리에, 가구까지 다양한 상품을 선보이는 라이프스타일 브랜드다.

'아쿠아 디 파로마', '불리1803', '메종 프란시스 커정' 등 프리미엄 향수와 '뽀아레', '스위스퍼펙션' 등 프리미엄 스킨케어 제품을 직접 체험할 수 있는 스킨케어룸도 마련해 오프라인 쇼핑의 가치를 높였다.

국내 최대규모 럭셔리 라이프스타일 공간

이번 리뉴얼 이후 신세계 강남점은 패션, 잡화, 화장품 등 럭셔리 브랜드의 카테고리별 전문관을 가장 많이 소개하는 럭셔리 백화점으로 거듭났다.

앞서 신세계는 지난달 27일 1000여평 공간의 신세계 강남점 1층을 리뉴얼하며 국내 최대 규모의 럭셔리 화장품과 잡화 공간을 선보였다. 구찌, 펜디, 버버리, 메종마르지엘라 등 20~30대 고객들에게 가장 인기 있는 해외 럭셔리 브랜드 10여개의 핸드백만을 한데 모은 '백 갤러리(Bag Gallery)'는 백화점업계 최초의 럭셔리 잡화 전문관이다.

국내 최초로 샤넬의 프리미엄 화장품과 스킨케어 서비스를 경험할 수 있는 매장도 열었다. 리뉴얼 이후 샤넬은 한 층에 일반 뷰티와 프리미엄 뷰티까지 2개의 매장이 공존하고, 지하 코스메틱과 2층 주얼리, 부티크, 4층 슈즈 매장까지 더하면 강남점에서만 총 6개의 브랜드 매장을 운영하게 된다. 구찌의 경우 가방, 코스메틱, 여성 부틱, 주얼리, 슈즈, 남성 등 7개 매장이 강남점에 들어섰다.

신세계 백화점 임훈 영업본부장은 "강남점이 성공적인 리뉴얼을 통해 국내 최초·최대 규모의 오프라인 콘텐츠를 소개하게 됐다"며 "공간 혁신을 바탕으로 한 압도적인 콘텐츠로 대한민국 1번점의 위상을 더욱 공고히 할 것"이라고 자신했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr