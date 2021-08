배우 정호빈 방문에 버선 벗고 맞이한 최기문 영천시장 "농산품 홍보" 부탁

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 배우 정호빈이 농업회사를 운영하고 있는 지인의 초대로 경북 영천시를 방문, 최기문 시장과 면담을 갖는 등 VIP 대접을 받았다.

20일 영천시에 따르면 이날 정호빈은 영천경마공원 조성 부지 현장 방문을 시작으로, 우로지 생태공원과 금호강변 꽃밭 등을 찾아 문화관광도시로서 발돋움하고 있는 영천의 다양한 모습들을 감탄사를 아끼지 않았다.

드라마 '선덕여왕'과 영화 '친구' 등 다수의 영화와 드라마에서 얼굴을 알린 배우 정호빈은 지인을 통해 영천의 발전적인 소식을 들어왔으며, 생생한 현장의 모습을 직접 보고자 방문했다고 전했다.

그는 최기문 시장으로부터 보현산권 관광벨트 조성사업과 영천시립역사박물관 건립, 고(故) 신성일 배우의 기념관 건립 등에 대한 내용을 듣고 영천의 문화관광분야 발전에 관심을 표명했다.

정호빈 씨는 "도농복합도시로서 쾌적한 도시환경과 여유로운 전원생활이 가능한 영천을 직접 보아 뜻깊은 시간이었다"며 "대구도시철도 1호선이 영천경마공원까지 연장되면 더욱 영천이 발전할 것으로 기대된다"고 영천 홍보대사로서 역할을 자임했다.

최기문 시장은 "교통, 주거, 문화예술, 관광 등 다양한 분야에서 발전적인 영천 모습으로 더욱 가꿔 나가겠다. 포도, 복숭아, 마늘, 한우·한돈 등 우수한 우리 농산품도 많은 홍보 바란다"고 전했다.

