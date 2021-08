무안군, 현수막 등 불법 광고물 정비…갑자기 수면 위로

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군이 불법 광고물 일제 정비에 나선 가운데 그 시기와 일관성을 두고 지역 내에서 비난이 일고 있다.

20일 무안군에 따르면 지난 17일부터 27일까지 10일간 주요 도로변과 인도 등에 무분별하게 설치돼 있는 불법 광고물에 대한 집중 정비에 나섰다.

대상은 주요 도로변, 유동 인구가 많은 상가, 유흥업소, 숙박시설 주변에 설치된 불법 현수막과 입간판, 에어라이트, 벽보 등이다.

옥외광고물 관리법에 따르면 현수막 등 광고를 게시하기 위해서는 사전에 해당 자치단체에 어떤 내용으로 광고를 하는지 문구까지 허가를 받아야 하고, 허가받았다 하더라도 각 자치단체가 지정한 게시판에 게시하는 것만 허용한다.

그러나 정당이나 정치인 그리고 선거 기간 등 특정한 경우는 예외로 하고 있어 어디까지 허용하는지는 자치단체 의지에 달렸다.

더구나 군을 상대로 시민사회단체나 주민이 민원성 현수막을 게시할 때도 군청 공무원들이 철거를 주저하면서 정치인과 사회단체 눈치를 보는 것도 현실이다.

또한, 무안군 허가와 별개로 경찰에 집회신고를 하면서 현수막 게시 허가를 받으면 현수막을 게시할 수 있다.

이런 이유로 현재도 무안군청 앞에는 변전소 건립 관련과 군수와 군 직원을 비난하는 수많은 현수막이 게시돼 있지만, 담당 공무원들이 쉽게 철거를 못 하고 있는 실정이다.

이에 무안군의 고무줄 행정이 입살에 오르고 있다. 군수 측근 등 군정을 직격한 불법 현수막에는 민감한 반응을 보였지만 ‘아파트 분양 광고’ 등 기타 불법 현수막에는 비교적 관용을 베풀었기 때문이다.

지역사회에 군수 측근들이 인사와 계약에 관여한다는 의혹이 꼬리에 꼬리를 물고 있는 가운데 지난 5일 A씨가 무안군청 앞에 ‘무안군수 측근 비리 제보를 받습니다’라는 문구로 현수막 2개를 내걸었다.

무안군은 이 현수막을 섣불리 철거하지 못하고 골머리를 앓던 중 타인에 의해 현수막이 철거되는 일이 벌어졌고, A씨는 경찰에 현수막을 철거한 사람을 고소한 상태다.

여기에다 지난 17일 또다시 ‘군수님! 관외 군수는 누구입니까?’라는 현수막이 군청 앞에 나붙고, 또 비슷한 시기에 군청 주변과 주요 도로변에 군수를 비롯해 무안군 의장, 국회의원까지 싸잡아 비난하는 현수막도 18장 걸렸다.

이처럼 무안군 주요 인사와 군정을 겨냥한 쓴소리를 내는 현수막이 무더기 게첨돼 지역 정가가 어수선한 가운데 이번 불법 현수막 일제 정비는 무안군이 ‘군정비토·불법 현수막 철거’란 두 마리 토끼를 잡는 극약처방이란 시각이 지배적이다.

군민 B씨는 “무안군이 일관성을 가지고 행정을 했으면 불필요한 오해를 받지 않았을 텐데 아쉽다”면서 “최근 일련의 사태를 지켜보면서 지도층을 비토하는 현수막이 내걸리자 무안군이 곧바로 불법 현수막 철거에 나서는 것은 힘 있는 윗사람들 눈치 보기로 비친다”고 꼬집었다.

또 다른 주민 C씨는 “공무원들이 직무를 유기하고 있다”며 “국도변과 남악·오룡 주변 도로변은 물론 초등학교 건널목 난간에 까지, 불법 현수막으로 장사진을 이루고 있어 어린 학생들의 안전까지 위협하고 있다”고 토로했다.

이에 대해 군 관계자는 “명절 전이나 하반기 불법 현수막 철거는 매년 상하반기 나눠 진행하고 있으며 군정 음해 현수막 철거와 결부시키는 것은 무리가 있다”고 반박했다.

그러면서 “군청 앞에 걸린 (군수 측근 관련) 현수막은 무안읍에서 계도 등 철거를 위한 절차를 밟고 있는 것으로 알고 변전소 관련 현수막은 집회 신고가 돼 있어 철거하기는 어렵다”며 “집회 시위를 한 사람이 시위가 끝나면 자진 철거하고 있다”고 해명했다.

한편 무안군은 지난해 7월 13일부터 5일간 불법 현수막 일제 정비에 나서 현수막 572개를 철거했지만, 과태료 부과는 전혀 하지 않은 것으로 확인됐다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr