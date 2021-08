[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 복잡한 재활용품 배출 방법을 쉽게 배울 방법이 생겼다.

경남 창원시는 코로나19로 늘어나는 플라스틱 사용을 줄이고, 재활용품 분리배출 방법을 더 쉽게 알리기 위한 '재활용품 배출 방법 동영상'을 시홈페이지에 게시했다고 20일 밝혔다.

게시된 내용에서 재활용품 분리배출 방법, 무색페트병 분리배출 방법, 폐아이스팩 재사용 방법, 재활용의 골든타임 등을 볼 수 있다.

동영상을 시청하고 나서도 재활용품 분리배출 방법에 대해 더 자세히 알고 싶은 경우 '내 손안의 분리배출' 앱이나, 시 홈페이지 분리배출 요령을 참고하면 된다.

