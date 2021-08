이낙연 캠프 배재정 "이재명, 경기 '쿠팡 화재' 당일 황교익과 '떡볶이 먹방'..무책임하고 무모해"

[아시아경제 박현주 기자] 지난 6월 경기 이천 쿠팡 물류센터 화재 당일 이재명 경기도지사가 경기관광공사 사장 내정 논란이 불거졌던 황교익 씨와 '떡볶이 먹방' 녹화를 진행했다는 의혹이 불거졌다. 이에 이낙연 더불어민주당 전 대표 캠프 배재정 대변인이 "이 지사는 이천 쿠팡 화재 당일 행보에 대해 성실하게 소명하시라"고 촉구했다.

배 대변인은 19일 논평을 통해 쿠팡 물류센터 화재가 발생한 당일 이 지사가 황 씨가 운영하는 유튜브 '황교익TV' 영상을 촬영했했다는 내용의 기사를 소개했다.

그는 "보도에 따르면 이 지사는 이천 쿠팡 물류센터 화재 사건 당일인 지난 6월17일 오후부터 저녁까지 창원 마산합포구 창동 일대 거리와 음식점 등에서 황 씨와 유튜브 채널용 방송 녹화를 진행했다"며 "경기도 재난재해 총책임자인 이 지사가 화재 사건 당일 황 씨와 유튜브 촬영을 강행했다는 언론 보도에 국민이 경악하고 있다"고 지적했다.

황 씨가 운영하는 유튜브 채널 '황교익TV'에 이 지사가 출연한 영상은 지난달 11일과 15일 두 차례에 나뉘어 올라왔다. 배 대변인이 '떡볶이 먹방'으로 언급한 11일 영상은 분식집에서 촬영됐다. 15일 영상에서는 황 씨와 이 지사가 장소를 옮겨 단팥죽을 먹었다.

배 대변인이 문제 삼은 부분은 15일 공개된 영상에서 나온다. 이 영상에서 이 지사와 황 씨는 창동 일대 거리를 걷다가 한 단팥죽 가게에 들어갔다. 두 사람이 식당 종업원들과 인사를 하는 도중에 '17일 木(목요일)'이라고 적힌 달력이 화면에 잡혔다. 지난 6월17일은 목요일이었다.

배 대변인은 "(이 지사는) 화재사고 현장엔 다음날인 18일 오전 1시32분에야 도착했다. 화재 경보가 울린 17일 오전 5시27분 이후 약 20시간 만이자 17일 오전 11시 30분쯤 화재진압 중이던 김동식 소방구조대장이 고립된 지 13시간 뒤였다"며 "만에 하나 (보도가) 사실이라면 이는 경기도 재난재해 총책임자로서는 도저히 있을 수 없는 무책임하고 무모한 행보"라고 비판했다.

이어 배 대변인은 이 지사에게 해명을 요구했다. 그는 "국민의 생명과 안전을 책임져야 하는 민주당 대선후보로서 책임 있는 모습을 보여주실 것으로 믿어 의심치 않는다"며 "보도에 대해 성실하게 국민께 소명해달라"고 했다.

한편 경기 이천시 쿠팡 물류센터 화재는 지난 6월17일 새벽 발생했다. 오전 11시20분쯤 구조대원 4명과 함께 지하 2층으로 들어간 고(故) 김동식 구조대장(소방경)은 현장을 빠져나오지 못하고 숨진 채 발견됐다.

