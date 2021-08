[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 오는 22일까지 가을맞이 ‘맘앤베이비페어’를 열고, 인기 유아동용품을 최대 70% 할인가에 판매한다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 2만여 판매자가 참여하고, 국내외 인기 브랜드사 100여 곳이 함께 한다. 추천 상품으로는 블루본 아이노우 썸머라인 소형 마스크, 한샘 샘키즈 수납장, 페도라 아바 바구니카시트, 타요 클래식 붕붕카, 튤립사운드북 등이 있다.

전 고객을 대상으로 15% 할인쿠폰 및 20% 할인쿠폰을 제공한다. 가구DIY와 기저귀·분유 전용 20% 쿠폰, 이유식·간식과 도서전용 15% 쿠폰도 선보인다.

이베이코리아 관계자는 “국민템이라고 불리는 인기 제품들을 포함해 상품군별 대표 브랜드사 제품을 한 자리에 모아 합리적인 가격으로 선보이는 만큼 고객들의 뜨거운 호응이 기대된다”고 말했다.

