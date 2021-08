교육부 "11개 시·도 개학 직후부터 등교확대 기준 우선 적용"

11개 시도는 대부분 3단계로 개학 직후에도 전면등교 가능

대구·광주·울산·세종 등은 '2/3~전면등교' 기준 적용

수도권·부산·대전·경남은 6일부터 2/3~전면등교 추진

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 2학기부터 단계별 등교 확대를 발표했지만 11개 시도에서는 개학과 동시에 2/3 또는 전면등교까지 가능하도록 학사운영방안 적용시기를 앞당겼다.

19일 교육부에 따르면 17개 시도 중 대구, 광주, 울산, 세종, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 제주에서는 9월 2주부터 적용하는 학사운영방안 적용시점을 개학 시점으로 앞당겼다.

수도권(서울·인천·경기)과 부산, 대전, 경남은 9월6일부터 등교확대 지침을 적용한다. 대신 6개 지역에서는 학교 여건과 준비 상황에 따라 개학과 동시에 9월 2주 이후 학사운영방안을 먼저 적용 가능하다고 안내하고 있다.

현재 수도권과 대전, 부산, 제주만 거리두기 4단계가 적용되고 있다. 개학 직후부터 9월2주 등교 기준을 적용한 11개 시도 중 제주를 제외하면 모두 3단계이기 때문에 개학 직후부터 전면등교가 가능하다.

지난 9일 교육부는 개학 직후~9월3일까지, 9월6일 이후로 기간을 구분해 등교 범위를 단계적으로 확대하겠다고 발표한 바 있다. 개학 이후 9월3일까지 4단계 지역에서는 초 1·2학년, 중학교는 1/3, 고 2/3까지 등교를 허용하고 3단계 지역은 초 3~6학년 3/4, 중 2/3, 고 1/2~전면등교가 가능하다. 6일부터는 4단계 지역에서 초 3~6학년 1/2, 중학교 2/3, 고등학교 전면등교까지 가능하다. 3단계 지역은 전면등교가 허용된다.

특히 전국 유치원은 학사운영방안 적용시기를 앞당겼고 가정학습 일수를 60일로 운영하고 있다.

교육부는 가정학습 일수를 57일 내외로 허용했는데 지역별로 가정학습 일수를 최대 57일 수준까지 부여하고 있다. 다만 서울 중·고교는 학교장 재량. 대구는 중·고교 15일, 제주 초·중·고는 45일, 전북은 초·중·고 모두 학교장 재량으로 부여하도록 했다.

교직원과 고3, 대입수험생 백신접종률도 1차 접종 기준으로 90%를 넘어섰다.

유치원 돌봄 인력과 초1·2 교직원은 2차까지 97.8% 접종을 마쳤다. 고3 학생과 고교 교직원 접종은 20일까지 진행되며 현재 2차까지 접종완료율은 86.5%다.

1차 접종만 마친 어린이집과 초·중 교직원 비율은 95.6%, 초3~6학년과 중학교 교직원은 93.8%다. N수생 등 대입수험생은 1차까지 접종을 진행했고 접종완료율은 94.4%다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr